Медиа Группа Украина: ТК Футбол был готов ставить комментаторов, которых захочет Динамо

Директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина Федор Гречанинов рассказал о проблемах с созданием единого телепула.

– УПЛ показывают два транслятора. Вы верите, что в Украине может быть единый телепул?

– Мы считаем, что это проблема и боль. Вы знаете нашу позицию. Мы всегда боролись за один пул, но мы в этом смысле не всевластны. Для этого нужна добрая воля федерации, других крупных клубов. Есть ощущение, что мы точно спотыкаемся не об экономику. Мы спотыкаемся о что-то другое. Не хочу спекулировать, пусть каждый решает для себя.

– Не считаете, что одна из проблем – это редакционная политика каналов "Футбол", когда к "Динамо" и "Шахтеру" разное отношение?

– Это больше касается контента. Лучше, если это прокомментирует Саша. Но мы проговаривали эту историю. Если бы мы получили матчи "Динамо", то каналы "Футбол" были готовы ставить комментаторов, которых захочет сам клуб, чтобы это был не наш выбор. Мы бы дали им такую возможность.

Наверное, разное отношение присутствует, но у этого есть причины. И важно понимать, что было сначала, а что потом. У нас есть игры "Шахтера". Клуб выступает за единый пул и за честную лобовую конкуренцию с точки зрения денег. Кто больше денег дал, тот и выиграл пул. И в том числе поэтому вы можете увидеть такое специальное отношение к "Шахтеру". Мы считаем, что это правильная позиция и поддерживаем клуб.

Еще раз. Если бы у нас были все клубы и мы бы давали "Шахтеру" и "Динамо" возможность выбирать комментаторов, то этой проблемы бы не было. Тот механизм, который мы предложили УПЛ, снимал эту проблему. Каждый из клубов сам выбирает, кто его будет комментировать.

– Но проблема гораздо глубже, чем вопрос комментаторов. Мне кажется, "Шахтер" бы не согласился, чтобы его матчи транслировал канал "2+2".

– Если бы "2+2" выиграл тендер на единый пул, то почему нет? Мы за прозрачные и понятные правила игры. Кто выигрывает тендер и инвестирует таким образом в украинский футбол, тот и транслирует. Наверное, "Шахтер" бы хотел, чтобы это были каналы "Футбол 1/2". Но если бы "2+2" предложил больше денег, то значит, они бы и показывали матчи.

– На каналах "Футбол" был сюжет, когда журналист читал по губам слова Суркиса. Сложно представить подобное в отношении "Шахтера".

– Смотрите, мы же живем не в безвоздушном пространстве. Главное, зачем люди смотрят каналы "Футбол", ― это трансляции. Что касается околофутбольного контента, то мы не способны монополизировать это пространство. И неважно, какая у нас позиция.

В момент, когда зрителю что-то не нравится, он считает что-то предвзятым, не согласен с позицией, то он найдет себе массу других способов посмотреть тех, чья позиция ему покажется ближе. Не вижу в этом большой проблемы.

Если есть такое восприятие, то да, для нас это проблема, но мы таким образом точно не создаем проблему зрителю, ведь он делает клик на пульте и не смотрит, что ему не нравится. Тут все очень просто. Но чем больше зрителей будет так думать, то, наверное, тем хуже для нас с точки зрения смотрения и популярности.

Но в этом нет беды. А если зрителю будет неудобно смотреть игры, вот это большая проблема. Мы очень на этом сосредоточены.