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Рябоконь: Возможно, Десна попрощается с тремя-пятью исполнителями, таким же будет и пополнение

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер Десны рассказал о трансферных планах команды

Рябоконь: Возможно, Десна попрощается с тремя-пятью исполнителями, таким же будет и пополнение
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о кадровых изменениях в команде, которые произойдут этой зимой.

— "Десну" зимой ожидают большие изменения?

— Нет. В "Десне" никто никого насильно удерживать не будет, хотя, конечно, жаль расставаться с таким исполнителем, как Богданов. Уйдет Артем Фаворов, у которого есть предложение из-за рубежа. Скорее всего, вернется в "Олимпик" Максим Дегтярев, выступавший у нас на правах аренды. Возможно, мы попрощаемся с тремя-пятью исполнителями, таким же будет и пополнение.

— Не могу вас не спросить о Денисе Олейнике, который некоторое время тренировался с "Десной"?

— Он поддерживал у нас форму. Однако предметной беседы о его переходе в "Десну" не было. Но такой разговор я не исключаю. Денис футболист опытный, мастеровитый, а такими исполнителями разбрасываться нельзя.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
03.01.2020 в 23:31
Олейник сбитый летчик , зачем делать команду еще взрослее ???
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