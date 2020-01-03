Рябоконь: Возможно, Десна попрощается с тремя-пятью исполнителями, таким же будет и пополнение

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь рассказал о кадровых изменениях в команде, которые произойдут этой зимой.

— "Десну" зимой ожидают большие изменения?

— Нет. В "Десне" никто никого насильно удерживать не будет, хотя, конечно, жаль расставаться с таким исполнителем, как Богданов. Уйдет Артем Фаворов, у которого есть предложение из-за рубежа. Скорее всего, вернется в "Олимпик" Максим Дегтярев, выступавший у нас на правах аренды. Возможно, мы попрощаемся с тремя-пятью исполнителями, таким же будет и пополнение.

— Не могу вас не спросить о Денисе Олейнике, который некоторое время тренировался с "Десной"?

— Он поддерживал у нас форму. Однако предметной беседы о его переходе в "Десну" не было. Но такой разговор я не исключаю. Денис футболист опытный, мастеровитый, а такими исполнителями разбрасываться нельзя.