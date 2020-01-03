Каргбо: В FIFA играю за Динамо. Вчера обыграл Шахтер — 3:1

Форвард юношеской сборной Бельгии Ибрагим Каргбо, который в начале декабря подписал контракт с "Динамо", рассказал, как проходит его адаптация в новой команде.

— Как твои дела, адаптировался в Киеве?

– Да, у меня все хорошо, я очень рад находится в Украине. Хочу выучить ваш язык, потому что я пока что ничего не понимаю. У меня есть телевизор, но я не могу его смотреть, ведь там все на украинском. Поэтому после тренировки я обедаю и возвращаюсь к себе в комнату, общаюсь со своей девушкой.

— Она тут, в Украине?

– Нет, пока что она в Голландии.

– Интересно получается… Ты родился в Сьерра-Леоне, сам бельгиец, а девушка – голландка.

– Да, так и есть, в Сьерра-Леоне я родился, играл в Бельгии, затем уехал в академию в Англию. А девушка родом из Голландии. Познакомились в Инстаграме, сейчас это не проблема. Короче говоря, пока я в Украине, общаемся по видеосвязи.

– Смотрю, у тебя есть игровая приставка?

– Да, я часто играю. Несколько раз играл против пацанов из команды. Всегда побеждаю!

– Играешь за "Динамо" Киев в FIFA20?

– Да, я играю за "Динамо". Вчера обыграл "Шахтер" — 3:1.

– Как ты считаешь, какой "скилл" в фифа будет у тебя в следующем сезоне?

– Ты имеешь ввиду игровой рейтинг в цифрах?

– Да. Где-то 45, точно?

– Мой? Н-е-е-е-е-е-т. Минимум 80, почему нет? (Смеется).