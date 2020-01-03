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Каргбо: В FIFA играю за Динамо. Вчера обыграл Шахтер — 3:1
Парень обживается в Киеве
Форвард юношеской сборной Бельгии Ибрагим Каргбо, который в начале декабря подписал контракт с "Динамо", рассказал, как проходит его адаптация в новой команде.
— Как твои дела, адаптировался в Киеве?
– Да, у меня все хорошо, я очень рад находится в Украине. Хочу выучить ваш язык, потому что я пока что ничего не понимаю. У меня есть телевизор, но я не могу его смотреть, ведь там все на украинском. Поэтому после тренировки я обедаю и возвращаюсь к себе в комнату, общаюсь со своей девушкой.
— Она тут, в Украине?
– Нет, пока что она в Голландии.
– Интересно получается… Ты родился в Сьерра-Леоне, сам бельгиец, а девушка – голландка.
– Да, так и есть, в Сьерра-Леоне я родился, играл в Бельгии, затем уехал в академию в Англию. А девушка родом из Голландии. Познакомились в Инстаграме, сейчас это не проблема. Короче говоря, пока я в Украине, общаемся по видеосвязи.
– Смотрю, у тебя есть игровая приставка?
– Да, я часто играю. Несколько раз играл против пацанов из команды. Всегда побеждаю!
– Играешь за "Динамо" Киев в FIFA20?
– Да, я играю за "Динамо". Вчера обыграл "Шахтер" — 3:1.
– Как ты считаешь, какой "скилл" в фифа будет у тебя в следующем сезоне?
– Ты имеешь ввиду игровой рейтинг в цифрах?
– Да. Где-то 45, точно?
– Мой? Н-е-е-е-е-е-т. Минимум 80, почему нет? (Смеется).