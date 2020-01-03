Директор Медиа Группы Украина: В Европе цена за такое количество чемпионатов и лиг стоит в десятки раз выше

Директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина Федор Гречанинов рассказал о задачах каналов "Футбол 1/2/3".

"Наша долгосрочная задача ― сделать их неубыточными. Это очень важно, потому что только когда у вас есть неубыточный актив или процесс, то только тогда его можно считать устойчивым. Каждый раз, когда процесс убыточный, он потенциально неустойчив и зависит от готовности кого-то покрывать этот убыток. И это делает любую ситуацию нездоровой, вне зависимости, о чем мы говорим ― каналах "Футбол", электроэнергии, ценах на газ.

Мы хотим сделать так, чтобы у украинского зрителя был доступ к "Футболам" по приемлемым ценам на приемлемых условиях и комфортным образом. Это большая задача, которую мы сейчас решаем. Понимаю, что для кого-то цена в 109 или 119 гривен может показаться высокой.

Но надо понимать, что цена за такое количество чемпионатов и лиг, которые предлагаем мы, в Европе стоит в десятки раз выше. И зарплаты там немного другие. Это понятно, и это правда. Но в большинстве стран Европы для того, чтобы иметь доступ к такому количеству спортивных событий, нужно подписаться на много разных сервисов. Это неудобно. Для пользователей лучше, когда все в рамках одного сервиса и одной подписки.

Иметь такое количество чемпионатов и лиг, которые есть на каналах "Футбол 1/2", в рамках широких пакетов за те небольшие деньги, которые были у кабельных провайдеров, – сколько мы ни считали, мы не видим себя в этой модели. Каналы никогда не станут устойчивыми и безубыточными в таких условиях. Мы просто пришли к такому же решению, как европейские каналы в свое время. Это должен быть отдельный сервис и пакет должен стоить отдельных денег, и его можно продавать a la carte (система поштучной продажи – прим.). Не зря у них это устроено именно так", — сказал Гречанинов.