МОЛ Види Петряка проявляет интерес к Кадару

Венгерский "МОЛ Види" проявляет интерес к защитнику "Динамо" Томашу Кадару, сообщает местное издание NB1.

Источник ответственно утверждает, что в январе венгр точно покинет киевский клуб, и поэтому венгерский клуб и проявляет к защитнику предметный интерес.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кадар сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

Также отметим, что за"МОЛ Види", который сейчас идет на втором месте в чемпионате Венгрии, выступает украинец Иван Петряк.