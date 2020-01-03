Премьер-лига
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МОЛ Види Петряка проявляет интерес к Кадару
Венгр может продолжить карьеру в Венгрии
Венгерский "МОЛ Види" проявляет интерес к защитнику "Динамо" Томашу Кадару, сообщает местное издание NB1.
Источник ответственно утверждает, что в январе венгр точно покинет киевский клуб, и поэтому венгерский клуб и проявляет к защитнику предметный интерес.
Напомним, что в нынешнем сезоне Кадар сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
Также отметим, что за"МОЛ Види", который сейчас идет на втором месте в чемпионате Венгрии, выступает украинец Иван Петряк.
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Комментарии (3)
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vituynia (Черкассы)
03.01.2020 в 23:35
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bambur (Николаев)
03.01.2020 в 21:20
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.01.2020 в 21:03
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