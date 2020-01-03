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МОЛ Види Петряка проявляет интерес к Кадару

Премьер-лига
(1 голосов)

Венгр может продолжить карьеру в Венгрии

МОЛ Види Петряка проявляет интерес к Кадару
Новина українською

Венгерский "МОЛ Види" проявляет интерес к защитнику "Динамо" Томашу Кадару, сообщает местное издание NB1.

Источник ответственно утверждает, что в январе венгр точно покинет киевский клуб, и поэтому венгерский клуб и проявляет к защитнику предметный интерес.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кадар сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

Также отметим, что за"МОЛ Види", который сейчас идет на втором месте в чемпионате Венгрии, выступает украинец Иван Петряк.

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В статье: Динамо (Киев) Тамаш Кадар МОЛ Види (Секешфехервар)
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Комментарии (3)
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vituynia (Черкассы)
03.01.2020 в 23:35
Он продаётся только в паре с Бесединым))
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bambur (Николаев)
03.01.2020 в 21:20
Ще й грошей доплатити треба щоб цю пофарбовану ляльку забрали
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.01.2020 в 21:03
Боже! Не треба проявляти інтерес! Купуйте!!!! Беріть в аренду!!! В тату-салон ! Куди - небудь!!!!
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