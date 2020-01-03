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Колос расстался с четырьмя игроками
Команду покинули Кизилатеш, Рябов, Охрончук и Нехтий
Ковалевский "Колос" прекратил сотрудничество с четырьмя игроками.
По обоюдному согласию сторон клуб покидают Джемаль Кизилатеш, Вячеслав Рябов, Владислав Охрончук и Владислав Нехтий.
Отметим, что центральный защитник Владислав Охрончук последние полгода играл в аренде в перволиговском "Подолье" (6 матчей, 1 гол).
Форвард Владислав Нехтий в нынешнем сезоне сыграл за "Колос" 14 матчей в УПЛ, забил 3 гола.
Опорные хавбеки Вячеслав Рябов и Джемаль Кизилатеш в нынешнем сезоне сыграли за ковалевцев по 6 матчей каждый.