Колос расстался с четырьмя игроками

Ковалевский "Колос" прекратил сотрудничество с четырьмя игроками.

По обоюдному согласию сторон клуб покидают Джемаль Кизилатеш, Вячеслав Рябов, Владислав Охрончук и Владислав Нехтий.

Отметим, что центральный защитник Владислав Охрончук последние полгода играл в аренде в перволиговском "Подолье" (6 матчей, 1 гол).

Форвард Владислав Нехтий в нынешнем сезоне сыграл за "Колос" 14 матчей в УПЛ, забил 3 гола.

Опорные хавбеки Вячеслав Рябов и Джемаль Кизилатеш в нынешнем сезоне сыграли за ковалевцев по 6 матчей каждый.