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Колос расстался с четырьмя игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Команду покинули Кизилатеш, Рябов, Охрончук и Нехтий

Колос расстался с четырьмя игроками
Новина українською

Ковалевский "Колос" прекратил сотрудничество с четырьмя игроками.

По обоюдному согласию сторон клуб покидают Джемаль Кизилатеш, Вячеслав Рябов, Владислав Охрончук и Владислав Нехтий.

Отметим, что центральный защитник Владислав Охрончук последние полгода играл в аренде в перволиговском "Подолье" (6 матчей, 1 гол).

Форвард Владислав Нехтий в нынешнем сезоне сыграл за "Колос" 14 матчей в УПЛ, забил 3 гола.

Опорные хавбеки Вячеслав Рябов и Джемаль Кизилатеш в нынешнем сезоне сыграли за ковалевцев по 6 матчей каждый.

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В статье: Владислав Нехтий Вячеслав Рябов Колос (Ковалевка) Джемаль Кизилатеш Владислав Охрончук
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Источник:
ФК Колос

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