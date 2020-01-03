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Официально: Динамо согласовало контракт с Бенито, форварду осталось пройти медосмотр

Премьер-лига
(1 голосов)

Осталось дождаться 10-го января

Официально: Динамо согласовало контракт с Бенито, форварду осталось пройти медосмотр
UA-Футбол
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Футбольный клуб “Динамо” согласовал условия контракта с 21-летним нигерийским вингером Бенито. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Согласно условиям договора, Олабиран Блессинг Муйива, более известный как Бенито, будет выступать за “Динамо” в ближайшие 3,5 года. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения игроком медобследования, которое запланировано на 10 января.

Бенито имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U23. Ранее он играл за “Саксан” (Молдова), “Локомотив” Ташкент (Узбекистан), “Луч” Минск (Беларусь) и “Тамбов” (Россия).

Основная позиция Бенито - фланговый полузащитник / вингер. Имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального нападающего.

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В статье: Динамо (Киев) Ола Муйива
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Источник:
ФК "Динамо"
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Комментарии (3)
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Футбольный спам (Киев)
03.01.2020 в 23:32
М-да... Из года в год одни и те-же грабли... Если берут игрока из первой лиги РФ это означает что это его уровень, то по логике вещей можно сделать вывод что перед ДК стоит задача стать чемпионом первой лиги...
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simargl (Чернигов)
03.01.2020 в 23:29
Совы заклюют... )) он в Тамбове 9 игр за сезон сыграл... усиление ))???
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Maxam (Чернівці)
03.01.2020 в 23:00
ну это уже какой-то троллинг от Сурка. Или своих гопо-ултрас воспитывают?)
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