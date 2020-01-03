Официально: Динамо согласовало контракт с Бенито, форварду осталось пройти медосмотр

Футбольный клуб “Динамо” согласовал условия контракта с 21-летним нигерийским вингером Бенито. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Согласно условиям договора, Олабиран Блессинг Муйива, более известный как Бенито, будет выступать за “Динамо” в ближайшие 3,5 года. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения игроком медобследования, которое запланировано на 10 января.

Бенито имеет опыт выступлений за сборную Нигерии U23. Ранее он играл за “Саксан” (Молдова), “Локомотив” Ташкент (Узбекистан), “Луч” Минск (Беларусь) и “Тамбов” (Россия).

Основная позиция Бенито - фланговый полузащитник / вингер. Имеет опыт игр на обоих флангах, а также на позиции центрального нападающего.