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Ингулец выйдет из отпуска 18 января

Премьер-лига
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Перый товарняк команда проведет уже 23 числа

Ингулец выйдет из отпуска 18 января
Новина українською

18 января 2020 футболисты "Ингулец" соберутся на своей базе в Владимировке, где начнут подготовку ко второй части сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Традиционно, после медицинского обследования, в начале собрания внимание преимущественно уделяться функциональной подготовке спортсменов, но уже на 23 января запланирован первый спарринг.

Первым соперником "Ингульца" в 2020 году станет криворожский "Горняк".

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В статье: Ингулец (Петрово)
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