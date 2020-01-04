Герой футбольного дня. Новичок Динамо Бенито

Еще относительно недавно "Динамо" критиковали за слишком тесную связь с агентом Вадимом Шаблием. И вот нам разнообразие – в течение месяца в клубе появились два клиента Дмитрия Селюка.

Этот менеджер специализируется на африканском направлении, а витриной его работы является карьера Яя Туре, видное место в карьере которого занимает Украина, а точнее – донецкий "Металлург". По подобному принципу Дмитрий Дмитриевич работает и в дальнейшем: найти талантливого парня в Африке (или выходца из Африки где-то в глубинке), "обкатать" в знакомой для себя среде, и задорого продать в клуб Западной Европы.

Примечательно, что официальной лицензии агента ФИФА у Дмитрия Селюка нет и официальным агентом новичка "Динамо" Олабиран Блессинг Муйива, или проще говоря – Бенито, значится некто Мусса Ндиайе. Он играл во Франции (за "Монако", "Истр", "Седан", «"Аяччо", "Осер"), поэтому имеет очень тесные связи с этой страной.

Среди других его клиентов, в частности – известное имя Рональда Зубара – экс-футболиста "Марселя", "Вулверхэмптона", "Аяччо" и "Кана", представителя молодежных и юношеских сборных Франции (на взрослом уровне провел два поединка за национальную команду Гваделупы).

Александер Н'Домбу (еще один клиент) также играл во Франции, находился в молодежной команде "Марселя", затем – в "Орлеане", а впоследствии затерялся в болгарской и китайской глубинках.

Бенито во Франции не играл никогда. Он родился и вырос в Кот-д'Ивуаре, там же начал заниматься футболом. В 19 лет, если верить официальным данным, попал в Европу – в молдавский "Саксан", в котором провел десять матчей и отличился одним голом (в течение 2017-го года). Примечательно, что ни в одном из поединков за "Санксан" не сыграл меньше 65-и минут – это уже позже, в Тамбове, его будет хватать в среднем на тайм.

В "Локомотиве" из Ташкента и минском "Луче" почти ничего после себя не оставил. По пять сыгранных матчей, хотя в Узбекистане он осел почти на девять месяцев – с начала августа 2017-го года и до конца марта 2018-го. Забил один гол – в единственном матче за "Локомотив", в котором сыграл 90 минут.

В Минске у него вообще не было шансов. В пяти матчах в сумме наиграл чуть больше 80-и минут, поэтому пиком карьеры до сегодняшнего дня надо считать выступления за российский "Тамбов". Там сыграл 35 матчей в трех различных турнирах (Кубок России, ПФНЛ и РПЛ). Отметился голом в ворота тамошнего гранда – "Зенита".

К слову, похожий путь из российской глубинки в столицу Украины осуществил в 2019-м году Мохаммед Кадири. Но его курируют известные агентские компании – Sportlink Agency при поддержке компании Вадима Шаблия. Бенито же возлагается на неофициальные договоренности с Дмитрием Селюком.

Итак, интересные факты о выступлениях за "Тамбов": только в пяти матчах из 35-и в целом он сыграл за команду более одного тайма; лишь в одном матче (!) провел на поле больше 65-и минут. Выступал на трех разных позициях – правого вингера, левого вингера и центрального нападающего. "Зениту" забил с позиции правого крайнего полузащитника после выхода на замену. Гол получился эффектным, с этим не поспоришь.

Вообще, эффектных "нарезок" в YouTube о нем много. Люди, занимающиеся его продвижением, ответственно выполняют свои обязанности и верят в перспективы.

Переход в "Динамо" – это действительно перспективное развитие карьеры. Но пока это только одностороннее движение с пользой для игрока и с угрозой очередного бремени для клуба. Больше всего матчей на взрослом уровне Бенито провел на флангах полузащиты, которые в "Динамо" заняты лидерами команды. С позиции же центрального нападающего, где есть вакансии, нигериец (два матча за сборную U23 этой страны) Бенито забил лишь один гол в 13-и поединках.

Этот вариант выбора в энное количество раз более рискованный, чем ставка на Супрягу или Русина. И опирается этот выбор, кажется, исключительно на интуицию Дмитрия Селюка.