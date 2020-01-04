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Вербич – пятый лучший игрок Словении по итогам года
Вингер киевлян провёл хороший год
Словенское издание Ekipa24 определило пятерку лучших футболистов страны в завершившемся 2019 году.
Первое место занял форвард "Аталанты" Йосип Иличич. Ему удалось прервать гегемонию Яна Облака, выигрывавшего трофей лучшего игрока страны в 2015, 2016, 2017 и 2018-м годах. Голкипер "Атлетико" расположился на втором месте. Вслед за ним – его коллега по амплуа из "Интера" Самир Ханданович.
Вербич оказался на пятой строчке рейтинга. Перед ним – трансферная цель "Динамо" на зимнее трансферное окно Анраж Шпорар.
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