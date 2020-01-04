Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный высказал мнение об уровне и перспективах развития УПЛ.

"Украинская Премьер-лига потребует обязательного расширения. 12 клубов в элитном дивизионе – это катастрофически мало для нашей страны. В УПЛ должны быть представлены такие города, как Одесса, Запорожье, Харьков, Кривой Рог, Луцк. Уверен, 16 команд в элите – это минимум. И не нужно бояться снижения уровня УПЛ.

Наоборот, увеличение числа клубов даст сразу два преимущества украинскому футболу – более быстрое и значительное развитие игры в по-настоящему футбольных регионах страны и возможность задействовать в элитных командах максимум молодых и талантливых ребят. Думаю, для футболистов, особенно молодых, игра против "Шахтера", "Динамо" или "Зари" с "Александрией" станет отличным стимулом. Мы можем и должны пойти по пути Нидерландов и Португалии", – цитирует Вячеслава Грозного Footboom.