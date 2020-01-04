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Премьер-лига

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Грозный: УПЛ требует расширения, 16 команд – это минимум

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник высказался по поводу формата чемпионата Украины

Грозный: УПЛ требует расширения, 16 команд – это минимум
Новина українською

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный высказал мнение об уровне и перспективах развития УПЛ.

"Украинская Премьер-лига потребует обязательного расширения. 12 клубов в элитном дивизионе – это катастрофически мало для нашей страны. В УПЛ должны быть представлены такие города, как Одесса, Запорожье, Харьков, Кривой Рог, Луцк. Уверен, 16 команд в элите – это минимум. И не нужно бояться снижения уровня УПЛ.

Наоборот, увеличение числа клубов даст сразу два преимущества украинскому футболу – более быстрое и значительное развитие игры в по-настоящему футбольных регионах страны и возможность задействовать в элитных командах максимум молодых и талантливых ребят. Думаю, для футболистов, особенно молодых, игра против "Шахтера", "Динамо" или "Зари" с "Александрией" станет отличным стимулом. Мы можем и должны пойти по пути Нидерландов и Португалии", – цитирует Вячеслава Грозного Footboom.

Напомним, ранее Грозный стал главным тренером "Шахтера" из Караганды.

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В статье: Вячеслав Грозный Шахтер (Караганда)
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Источник:
footboom
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Комментарии (7)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.01.2020 в 14:23
Не думаю, что расширение -это хорошая идея. Лучше меньше- но лучше качество футбола.
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Nelviv`yanyn (На жаль)
04.01.2020 в 14:03
ПРи проведении толковой реформы пирамиды футбола уже в след сезоне имели бы 16 командв УПЛ, 18 в 1Л, 18 2Л и 4 группы полуаматоров.
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0
0
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Инспектор ( )
04.01.2020 в 12:57
Уровень этих 16? Уровня без денег нет, сегодня это аксиома. УПЛ плавно перейдет 1 лигу
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+1
-1
Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 12:57
А кто тогда будет играть в первой лиге?? Там и так 16 команд, из которых как правило 2 сходят с дистанции посреди сезона. В первой лиге должно быть минимум 20 команд, так как они играют то практически в одном турнире и зимние паузы у них длинные, одним словом где брать игровую практику командам первой лиге??
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+1
-1
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Инспектор ( )
04.01.2020 в 12:58
А я же написал, вверху. УПЛ плавно перейдет 1 лигу
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+1
-2
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yaspas74 (тернопіль)
04.01.2020 в 12:40
Все вірно сказано,але є нюанси.Нема гарантії,що всі команди дограють до кінця,і тодіпоявляться проблеми календаря і тд.Система фінансування в нас дуже буксує,требастабілізувати її,а тоді і впевненіше дивитись в майбутнє.
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+2
0
Sandra777 (Львів)
04.01.2020 в 12:58
Один лям $ застави що якщо щось команда дограла (якщо презедента посадять))) ,проти 16 команд тільки кроти і канал його який хочить Пул і з 12 команд домовленості досягти не можуть а що говорити про 16 команд ,питання з 16 команд блокує тільки кроти і його фарми
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+1
-2

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