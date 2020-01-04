Эффектный гол новичка Динамо Бенито в ворота Зенита

Прям как Месси!! Но в ЧУ вряд-ли у него будет много таких возможностей ращьежаться, ведь против ДК все обороняются автобусом ещё и с гармошкой а тут всего 4 защитника в линию, парень может и талантливый но в нашем чемпионате ему будет сложно раскрыться. ДК нужен форвард типа Ибрагимовича и ли Крауча, так как стиль игры динамо навесы в штрафную, ведь Кендзера, Караваев, Миколенко по другому играть не могут...