  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эффектный гол новичка Динамо Бенито в ворота Зенита
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эффектный гол новичка Динамо Бенито в ворота Зенита

Премьер-лига
(1 голосов)

Нигериец обладает отличной пластикой и дальним ударом

Эффектный гол новичка Динамо Бенито в ворота Зенита
UA-Футбол
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию эффектный гол новичка "Динамо" Бенито в ворота "Зенита", которым он скрасил свой дебют в РПЛ.

Читайте такжеСелюк: Суркис тратит свои деньги, поэтому Динамо выбирает тщательно

Всего в этом сезоне 21-летний Бенито провёл 9 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ола Муйива
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 14:48
Прям как Месси!! Но в ЧУ вряд-ли у него будет много таких возможностей ращьежаться, ведь против ДК все обороняются автобусом ещё и с гармошкой а тут всего 4 защитника в линию, парень может и талантливый но в нашем чемпионате ему будет сложно раскрыться. ДК нужен форвард типа Ибрагимовича и ли Крауча, так как стиль игры динамо навесы в штрафную, ведь Кендзера, Караваев, Миколенко по другому играть не могут...
Ответить
0
-1
Lion Killer (Львів)
04.01.2020 в 14:51
Згоден окрім одного. Миколенка я б до цих пасажирів не додавав, пацан прогресує, в грі в пас, в створенні небезпечних ситуацій в тому числі. Просто в тих факторах важко прогресувати в ДК.
Ответить
0
0
Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 14:57
Все залежить від тренерів, якщо гравцям кажуть бєй-бєги, замість вчити їх мислити на полі, то вони так и будуть робити...
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...