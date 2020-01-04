Премьер-лига
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Эффектный гол новичка Динамо Бенито в ворота Зенита
Нигериец обладает отличной пластикой и дальним ударом
Предоставляем вашему вниманию эффектный гол новичка "Динамо" Бенито в ворота "Зенита", которым он скрасил свой дебют в РПЛ.
Всего в этом сезоне 21-летний Бенито провёл 9 матчей.
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Комментарии (3)
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Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 14:48
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Lion Killer (Львів)
04.01.2020 в 14:51
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Футбольный спам (Киев)
04.01.2020 в 14:57
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