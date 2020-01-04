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Каргбо: Надеюсь, что карьера в Динамо обойдётся без расистских скандалов
Форвард надеется построить хорошие отношения с болельщиками
Нападающий "Динамо" Ибраим Каргбо поделился мнением о расизме.
– Ты наверняка слышал о расистских скандалах в Украине, тебя не смущало это при переезде сюда?
– Да, слышал, но эта проблема есть в любой стране. Где-то меньше, где-то – больше. Я думаю, что у меня будут хорошие отношения с болельщиками и таких скандалов не будет.
– Что ты можешь пообещать им от себя?
– Что буду сражаться за клуб и сделаю, все, чтобы закрепиться "Динамо". Я очень рад, что нахожусь в Украине и мечтаю остаться здесь как можно дольше, – сказал Каргбо в интервью Sport Arena.