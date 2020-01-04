Каргбо: Надеюсь, что карьера в Динамо обойдётся без расистских скандалов

Нападающий "Динамо" Ибраим Каргбо поделился мнением о расизме.

– Ты наверняка слышал о расистских скандалах в Украине, тебя не смущало это при переезде сюда?

– Да, слышал, но эта проблема есть в любой стране. Где-то меньше, где-то – больше. Я думаю, что у меня будут хорошие отношения с болельщиками и таких скандалов не будет.

– Что ты можешь пообещать им от себя?

– Что буду сражаться за клуб и сделаю, все, чтобы закрепиться "Динамо". Я очень рад, что нахожусь в Украине и мечтаю остаться здесь как можно дольше, – сказал Каргбо в интервью Sport Arena.