Контрольные матчи клубов УПЛ. Зима-2020

Клубы украинской Премьер-лиги готовятся ко второй части чемпионата Украины, которая начнётся в середине февраля. Традиционно помимо трансферной работы все команды ведут активную игровую подготовку и проводят товарищеские матчи. UA-Футбол систематизировал информацию по всем 12 участникам УПЛ: кто, когда и с кем встречается - в таблице ниже.

По умолчанию таблица ранжирована по датам/времени проводимых встреч. Но вы для своего удобства можете отсортировать таблицу по командам (кнопка внизу таблицы).

Также прямо здесь ниже также будет составлена символическая турнирная таблица УПЛ по результатам контрольных матчей, расписана география соперников по странам, а также таблица бомбардиров контрольных матчей.

Смотрите также на UA-Футбол таблицу трансферов клубов УПЛ, в которой вы можете оперативно узнать о последних официальных сделках, проведённых всеми участниками лиги.

Таблица постоянно обновляется.