Кабаев: Скрипник избавил Зарю от зажатости, мы больше не дрожим перед Динамо и Шахтёром

Полузащитник "Зари" Владислав Кабаев поделился впечатлениями от осенней части сезона и рассказал о влиянии Виктора Скрипника на прогресс команды.

"Первую часть сезона оценю ее положительно. У Зари поменялся тренер, рисунок игры. Сейчас мы получаем удовольствие от игры, действуем расслабленно и хотим прогрессировать дальше, чтобы добиться большего. Потенциал для этого у нашей команды есть. Думаю, где-то на 80 процентов мы выполнили то, чего хотели перед началом чемпионата.

Думаю, мы вполне могли посоперничать с Динамо за вторую строчку. Еще перед началом чемпионата Виктор Скрипник говорил нам о том, что нет ничего невозможного, привел пример из своих прошлых команд, убедив нас, что можно конкурировать с топ-клубами. Мы ему поверили. Было видно, что в матчах с тем же Динамо мы ничем им не уступали. Так что весной мы продолжим борьбу за второе место. Как сказал недавно в интервью Никита Шевченко: "Наша мечта – Лига чемпионов".

Требования Скрипника? Думаю, мы уже притерлись и привыкли. Хотя, поначалу, когда он только возглавил Зарю, предложил тактику, которую мы видели на макете, но не понимали, как надо играть. Сейчас он знает, какой у каждого потенциал, мы же знаем, кто и что должен делать на поле.

Его подход отличается атмосферой в коллективе. У нас нет зажатости, мы не дрожим перед Динамо или Шахтером. Перед такими играми нет никакой "накачки". Мы выходим на поле, прессингуем, спокойно выполняем свой план и тактику на игру. Скрипник поднял уровень нашей психологии, у нас стало больше эмоций, позитива и свободы действий на поле", – цитирует Кабаева "Команда №1".