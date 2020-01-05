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Кадар: Я много лет в Динамо и каждый тренер рассчитывал на меня

Премьер-лига
(1 голосов)

Тамаш Кадар рассказал о своих выступлениях за "Динамо"

Кадар: Я много лет в Динамо и каждый тренер рассчитывал на меня
Новина українською

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар рассказал о своей карьеру в Украине.

– Вы провели уже больше 100 матчей за "Динамо". Или для вас это просто число?

– Я в Динамо много лет, не может быть случайностью, что все тренеры рассчитывали на меня. А их было довольно много.

– Когда вам нужно вернуться в Киев?

– Подготовка начнется 10 января. Я тренировался последние дни по индивидуальному плану, я в форме. Вернусь в Киев в четверг, но там не останусь, поскольку команда едет на сбор в Турцию. Раньше мы ездили в испанскую Мальорку, сейчас, похоже, у клуба закончились деньги, потому летим в Анкару.

– Это будет обычный двухнедельный сбор?

– Будет два сбора. Чемпионат начнется только в конце февраля, поскольку мы не вышли в плей-офф Лиги Европы, есть время на подготовку. У нас будет несколько дней отдыха между сборами, но нас ждет непростое время в Турции. Подготовка в "Динамо" – это не детские игры.

– Как относитесь к критике в Украине, когда говорят, что 40-летние бегают быстрее вас?

– Я не читаю новости, но критика доходит до меня. Но я не хочу бросаться грязью. Я футболист, должен выдерживать критику. Если бы я был так плох, не провел бы 50 матчей за "Динамо", не говоря уже о ста.

– Вы собираетесь остаться в "Динамо"?

– У меня контракт с командой на 3,5 года. Посмотрим, что случится, – сказал Кадар Nemzeti sport.

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В статье: Динамо (Киев) Тамаш Кадар
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Комментарии (4)
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anonimus (Київ)
05.01.2020 в 13:59
"все тренеры рассчитывали на меня" - ніхто не розуміє чому......
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armik (Киев)
05.01.2020 в 14:16
Ларчик просто открывался.Сруль рассчитывал выручить от продажи этого бревна какие то деньги.Если бы его посадили полировать лавку - гешефт не удался бы.А так, даже самый тупой тренер не ставил бы этого инвалида, больного на голову.Не враг же он себе.
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Футбольный спам (Киев)
05.01.2020 в 12:39
Своей "надёжной" игрой в обороне он уже двох тренеров отправил в отставку, третьего продолжает сливать... Если бы Хацкевич не поставил бы его с брюге то и динамо скорее всего играло бы в ЛЧ и Хацкевич не был бы уволен и уж точно боролись бы за чемпионство, а так..
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Hunter02 (Винница)
05.01.2020 в 13:07
А я то думаю хто винен в провалі дк.. Алк гравець він дуже Слабенький
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