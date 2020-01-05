Кадар: Я много лет в Динамо и каждый тренер рассчитывал на меня

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар рассказал о своей карьеру в Украине.

– Вы провели уже больше 100 матчей за "Динамо". Или для вас это просто число?

– Я в Динамо много лет, не может быть случайностью, что все тренеры рассчитывали на меня. А их было довольно много.

– Когда вам нужно вернуться в Киев?

– Подготовка начнется 10 января. Я тренировался последние дни по индивидуальному плану, я в форме. Вернусь в Киев в четверг, но там не останусь, поскольку команда едет на сбор в Турцию. Раньше мы ездили в испанскую Мальорку, сейчас, похоже, у клуба закончились деньги, потому летим в Анкару.

– Это будет обычный двухнедельный сбор?

– Будет два сбора. Чемпионат начнется только в конце февраля, поскольку мы не вышли в плей-офф Лиги Европы, есть время на подготовку. У нас будет несколько дней отдыха между сборами, но нас ждет непростое время в Турции. Подготовка в "Динамо" – это не детские игры.

– Как относитесь к критике в Украине, когда говорят, что 40-летние бегают быстрее вас?

– Я не читаю новости, но критика доходит до меня. Но я не хочу бросаться грязью. Я футболист, должен выдерживать критику. Если бы я был так плох, не провел бы 50 матчей за "Динамо", не говоря уже о ста.

– Вы собираетесь остаться в "Динамо"?

– У меня контракт с командой на 3,5 года. Посмотрим, что случится, – сказал Кадар Nemzeti sport.