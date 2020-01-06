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Непростое бремя перестройки. Проблемные позиции Шахтера, которые необходимо усилить в будущем

Премьер-лига
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Что принесет чемпионам год серой мыши?

Непростое бремя перестройки. Проблемные позиции Шахтера, которые необходимо усилить в будущем
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Конец 2019-го года принес болельщикам "Шахтера" не самые приятные новости - лидер, капитан и просто лучший футболист команды Тайсон заявил, что не намерен подписывать новый контракт с "горняками". Если задуматься это вполне естественный ход вещей. Старые герои понемногу уходят в прошлое, освобождая места для не менее ярких игроков.

Тренерскому штабу придется столкнуться с достаточно серьезной проблемой - перестройкой. Вполне возможно, что в начале нового десятилетия (которое, по мнению автора, начинается в 2021 году) зрители могут увидеть совсем другой "Шахтер", практически без футболистов "былой эпохи".

И если на некоторых позициях у клуба есть молодежь, которая, при правильной работе, должны вписаться и давать результат, то кое-где просто не хватает кадров. Подобное может аукнуться в будущем, если закрыть на подобное глаза.

Центральный нападающий

Одна из главных проблем "Шахтера". Сейчас Мораес в прекрасной форме. Он забивает, ассистирует и приносит очень много важных очков клубу. Но стоит бразильцу (или уже украинцу) перебрать "горчичников", или не приведи Бог, получить травму - вся команда тут же начинает смотреться очень беззубо. Жуниор пропустил пока что лишь две игры (с "Карпатами" и "Мариуполем") и Луишу Каштру нужно поставить свечку за здравие форварда, ибо альтернативы ему нет. Летом отпустили Бланко и Кайоде (второго правда только в аренду), поверив в юного Сикана, который на хорошем уровне провел триумфальный чемпионат мира. На деле же, он пока не оправдывает надежд и несколько серых игр в сезоне это лишь подтвердили.

В декабре Мораес подписал новый контракт с "горняками", но это не значит, что проблема сама собой решится. Идеальным вариантом видится возвращение из аренды Кайоде, забившего в Турции уже восемь голов. Прописано ли в контракте право выкупа - вопрос к руководству команды. Ларри по стилю игры отличается от Жуниора, а потому его приход придаст клубу вариативности.

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Также можно вспомнить о Вакуле, который в "Мариуполе" играет нападающего. Однако тут сразу две оговорки. Первая - эта позиция для него не родная и он скорее конкурент Тайсону, чем Мораесу. Вторая - неизвестно, в какой форме будет Владислав и сможет ли он в "Шахтере" показывать футбол нужного уровня. Требования у "горняков" и "приазовцев" абсолютно разные.

Левый защитник

Немного "пугает" и другой безальтернативный игрок - Исмаили. Бразильский защитник в последних двух сезонах был невероятно активным в плане атак, а также достаточно редко допускал ошибки в защите. Сейчас заметен регресс футболиста, который доказуем многими факторами. Он уже не настолько хорош впереди, особенно в матчах Лиги Чемпионов. На противоположном фланге раскрылся Додо, с которым Каштру работал с "Витории". И именно на фоне молодого коллеги, Исмаили немного теряется. Он не сделал ни одного результативного действия в еврокубках, а в решающем матче с "Аталантой" чуть не "привез" гол в первом тайме.

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Сейчас Исмаили всего 29 лет и, при правильной мотивации, он должен играть на хорошем уровне еще несколько лет. Однако, настраиваться ему уже не так просто, особенно на матчи чемпионата. В аренде сейчас находится Соболь, но "Брюгге", при желании, может выкупить футболиста. К тому же, пока неизвестно, сможет ли Эдуард заменить бразильского защитника. Или же просто повторит участь Бутко, который надежды подавал большие, но сменить Срну он так и не сумел.

Опорный полузащитник

Есть свои проблемы и в полузащите. Опорник в команде лишь один, зато какой. Год Степаненко провел на одном дыхании, прекрасно цементируя середину и сыграв большинство матчей в клубе и сборной. В качестве сменщика Тараса рассматривался Пихаленок, но серьезная травма надолго выбила его из строя. По сути, с сентября месяца Степаненко остался в гордом одиночестве на своей позиции. Можно сделать оговорку, что в некоторых играх ЧУ можно играть и без разрушителя, однако это не отменяет того факта, что Тарасу замена необходима.

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В команде также числится Максим Малышев, но после ухода Луческу карьера молодого полузащитника пошла на спад, особенно из-за череды травм. Не так много шансов, что он снова выйдет на свой старый уровень. Вспоминается еще личность Танковского, который не заиграв в клубе однажды, был отправлен в аренду (сами знаете куда). Кто знает, быть может со второй попытки у него получится.

Атакующий полузащитник

Наиболее странная позиция в команде. У "Шахтера" сейчас настоящий перебор с вингерами, а вот футболистов, умеющих сыграть "десятку" с гулькин нос. По сути, в последнее время за всех отдувается один Коваленко. Иногда у него это получается, иногда уровень его игры оставляет желать лучшего. Но на фоне Дентиньо, который в принципе не очень понимает как играть "под нападающим", Виктор смотрися неплохо. Стоит также сделать сноску, что у него в конце июня заканчивается контракт и новостей о его продления так и не было.

Непростое бремя перестройки. Проблемные позиции Шахтера, которые необходимо усилить в будущем - изображение 2

Паулу Фонсека любил ставить "десяткой" Тайсона, однако это было давно и Каштру не планирует возвращаться к подобному варианту. Если с Коваленко соглашение продлено не будет (во что верится слабо), то это может повлечь не лучшие последствия. Стоит надеяться, что главный тренер это понимает и предпринимает меры, чтобы обезопасить команду.

Вместо эпилога

Умышленно не была затронута позиция центрального защитника. Во-первых, пара Кривцов-Матвиенко смотрится сейчас достаточно сыграно, а Николай и вовсе был в декабре одним из лучших. Во-вторых, хватает перспективных (своих и не только) игроков, на которых в будущем будет делаться ставка. Есть молодой Бондарь, которого уже подпускают к основе и он благодарит за это неплохой игрой, есть Витао, который также считается достаточно перспективным. Не забываем и о Бондаренко, пусть в Португалии дела у него идут не очень, но пока рано списывать экс-игрока "Александрии" со счетов.

Подобная ситуация сложилась и с вингерами. Время Тайсона и Марлоса в "Шахтере" подходит к концу, но уже понятно, кто должен их заменить. Тете отыграл большой отрезок времени, проявив лидерские качества, поразив многих своим дриблингом и уже заинтересовав "Баварию". На место нынешнего капитана сейчас метит Манор Соломон. И пусть он немного сыроват, потенциал израильтянина огромен и единтсвенное в чем он нуждается - игровая практика. А с ней придет и опыт, а с ней придет и уверенность, придет и все остальное.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Исмаили Жуниор Мораес Виктор Коваленко Александр Пихаленок Оларенваджу Кайоде Владислав Вакула Луиш Каштру
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