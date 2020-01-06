Непростое бремя перестройки. Проблемные позиции Шахтера, которые необходимо усилить в будущем

Конец 2019-го года принес болельщикам "Шахтера" не самые приятные новости - лидер, капитан и просто лучший футболист команды Тайсон заявил, что не намерен подписывать новый контракт с "горняками". Если задуматься это вполне естественный ход вещей. Старые герои понемногу уходят в прошлое, освобождая места для не менее ярких игроков.

Тренерскому штабу придется столкнуться с достаточно серьезной проблемой - перестройкой. Вполне возможно, что в начале нового десятилетия (которое, по мнению автора, начинается в 2021 году) зрители могут увидеть совсем другой "Шахтер", практически без футболистов "былой эпохи".

И если на некоторых позициях у клуба есть молодежь, которая, при правильной работе, должны вписаться и давать результат, то кое-где просто не хватает кадров. Подобное может аукнуться в будущем, если закрыть на подобное глаза.

Центральный нападающий

Одна из главных проблем "Шахтера". Сейчас Мораес в прекрасной форме. Он забивает, ассистирует и приносит очень много важных очков клубу. Но стоит бразильцу (или уже украинцу) перебрать "горчичников", или не приведи Бог, получить травму - вся команда тут же начинает смотреться очень беззубо. Жуниор пропустил пока что лишь две игры (с "Карпатами" и "Мариуполем") и Луишу Каштру нужно поставить свечку за здравие форварда, ибо альтернативы ему нет. Летом отпустили Бланко и Кайоде (второго правда только в аренду), поверив в юного Сикана, который на хорошем уровне провел триумфальный чемпионат мира. На деле же, он пока не оправдывает надежд и несколько серых игр в сезоне это лишь подтвердили.

В декабре Мораес подписал новый контракт с "горняками", но это не значит, что проблема сама собой решится. Идеальным вариантом видится возвращение из аренды Кайоде, забившего в Турции уже восемь голов. Прописано ли в контракте право выкупа - вопрос к руководству команды. Ларри по стилю игры отличается от Жуниора, а потому его приход придаст клубу вариативности.

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Также можно вспомнить о Вакуле, который в "Мариуполе" играет нападающего. Однако тут сразу две оговорки. Первая - эта позиция для него не родная и он скорее конкурент Тайсону, чем Мораесу. Вторая - неизвестно, в какой форме будет Владислав и сможет ли он в "Шахтере" показывать футбол нужного уровня. Требования у "горняков" и "приазовцев" абсолютно разные.

Левый защитник

Немного "пугает" и другой безальтернативный игрок - Исмаили. Бразильский защитник в последних двух сезонах был невероятно активным в плане атак, а также достаточно редко допускал ошибки в защите. Сейчас заметен регресс футболиста, который доказуем многими факторами. Он уже не настолько хорош впереди, особенно в матчах Лиги Чемпионов. На противоположном фланге раскрылся Додо, с которым Каштру работал с "Витории". И именно на фоне молодого коллеги, Исмаили немного теряется. Он не сделал ни одного результативного действия в еврокубках, а в решающем матче с "Аталантой" чуть не "привез" гол в первом тайме.

Сейчас Исмаили всего 29 лет и, при правильной мотивации, он должен играть на хорошем уровне еще несколько лет. Однако, настраиваться ему уже не так просто, особенно на матчи чемпионата. В аренде сейчас находится Соболь, но "Брюгге", при желании, может выкупить футболиста. К тому же, пока неизвестно, сможет ли Эдуард заменить бразильского защитника. Или же просто повторит участь Бутко, который надежды подавал большие, но сменить Срну он так и не сумел.

Опорный полузащитник

Есть свои проблемы и в полузащите. Опорник в команде лишь один, зато какой. Год Степаненко провел на одном дыхании, прекрасно цементируя середину и сыграв большинство матчей в клубе и сборной. В качестве сменщика Тараса рассматривался Пихаленок, но серьезная травма надолго выбила его из строя. По сути, с сентября месяца Степаненко остался в гордом одиночестве на своей позиции. Можно сделать оговорку, что в некоторых играх ЧУ можно играть и без разрушителя, однако это не отменяет того факта, что Тарасу замена необходима.

В команде также числится Максим Малышев, но после ухода Луческу карьера молодого полузащитника пошла на спад, особенно из-за череды травм. Не так много шансов, что он снова выйдет на свой старый уровень. Вспоминается еще личность Танковского, который не заиграв в клубе однажды, был отправлен в аренду (сами знаете куда). Кто знает, быть может со второй попытки у него получится.

Атакующий полузащитник

Наиболее странная позиция в команде. У "Шахтера" сейчас настоящий перебор с вингерами, а вот футболистов, умеющих сыграть "десятку" с гулькин нос. По сути, в последнее время за всех отдувается один Коваленко. Иногда у него это получается, иногда уровень его игры оставляет желать лучшего. Но на фоне Дентиньо, который в принципе не очень понимает как играть "под нападающим", Виктор смотрися неплохо. Стоит также сделать сноску, что у него в конце июня заканчивается контракт и новостей о его продления так и не было.

Паулу Фонсека любил ставить "десяткой" Тайсона, однако это было давно и Каштру не планирует возвращаться к подобному варианту. Если с Коваленко соглашение продлено не будет (во что верится слабо), то это может повлечь не лучшие последствия. Стоит надеяться, что главный тренер это понимает и предпринимает меры, чтобы обезопасить команду.

Вместо эпилога

Умышленно не была затронута позиция центрального защитника. Во-первых, пара Кривцов-Матвиенко смотрится сейчас достаточно сыграно, а Николай и вовсе был в декабре одним из лучших. Во-вторых, хватает перспективных (своих и не только) игроков, на которых в будущем будет делаться ставка. Есть молодой Бондарь, которого уже подпускают к основе и он благодарит за это неплохой игрой, есть Витао, который также считается достаточно перспективным. Не забываем и о Бондаренко, пусть в Португалии дела у него идут не очень, но пока рано списывать экс-игрока "Александрии" со счетов.

Подобная ситуация сложилась и с вингерами. Время Тайсона и Марлоса в "Шахтере" подходит к концу, но уже понятно, кто должен их заменить. Тете отыграл большой отрезок времени, проявив лидерские качества, поразив многих своим дриблингом и уже заинтересовав "Баварию". На место нынешнего капитана сейчас метит Манор Соломон. И пусть он немного сыроват, потенциал израильтянина огромен и единтсвенное в чем он нуждается - игровая практика. А с ней придет и опыт, а с ней придет и уверенность, придет и все остальное.