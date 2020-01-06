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Сидорчук – Гармашу: Кум, я всегда в одной команде с тобой

Премьер-лига
(1 голосов)

Брат за брата – за основу взято

Сидорчук – Гармашу: Кум, я всегда в одной команде с тобой
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" прокомментировал переход украинского хавбека столичного клуба в турецкий "Ризеспор".

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28-летний Сергей Сидорчук коротко рассказал, что он думает об арендном соглашении 30-летнего Дениса Гармаша с турецким коллективом. Напомним, контракт с "Ризеспором" рассчитан до конца текущего сезона.

"Бывают моменты, когда слова лишние!! Кум, я всегда в одной команде с тобой".

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В статье: Денис Гармаш Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Ризеспор (Ризе)
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Комментарии (4)
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aleksandrapak20
06.01.2020 в 15:31
Забей на проблемы. Расслабься. - kissa.vip
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0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
06.01.2020 в 14:41
Не ну правильно сказал потому,что будет следующим кто поедет к туркам.
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0
-1
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Кююмалайнен (Київ)
06.01.2020 в 14:29
И эта команда - Ризеспор
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0
0
andyua (Kyiv)
06.01.2020 в 11:58
Так вперед!...
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0
-2

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