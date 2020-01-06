Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сидорчук – Гармашу: Кум, я всегда в одной команде с тобой
Брат за брата – за основу взято
Полузащитник киевского "Динамо" прокомментировал переход украинского хавбека столичного клуба в турецкий "Ризеспор".
Читайте такжеДинамо отдало Гармаша в аренду в турецкий Ризеспор
28-летний Сергей Сидорчук коротко рассказал, что он думает об арендном соглашении 30-летнего Дениса Гармаша с турецким коллективом. Напомним, контракт с "Ризеспором" рассчитан до конца текущего сезона.
"Бывают моменты, когда слова лишние!! Кум, я всегда в одной команде с тобой".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleksandrapak20
06.01.2020 в 15:31
Ответить
0
0
tolina-ystas (Краматорск)
06.01.2020 в 14:41
Ответить
0
-1
Кююмалайнен (Київ)
06.01.2020 в 14:29
Ответить
0
0
andyua (Kyiv)
06.01.2020 в 11:58
Ответить
0
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...