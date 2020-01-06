Сидорчук – Гармашу: Кум, я всегда в одной команде с тобой

Полузащитник киевского "Динамо" прокомментировал переход украинского хавбека столичного клуба в турецкий "Ризеспор".

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28-летний Сергей Сидорчук коротко рассказал, что он думает об арендном соглашении 30-летнего Дениса Гармаша с турецким коллективом. Напомним, контракт с "Ризеспором" рассчитан до конца текущего сезона.