Премьер-лига
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Филипп Будковский подписал контракт с Десной
Рослый форвард будет выступать за черниговчан
"Десна" подписала контракт с Филиппом Будковским.
Детали соглашения пока не известны. Сообщается, что форвард уже 10 января присоединится к команде в Чернигове, и начнет с "Десной" подготовку к весенней части сезона 2019/2020.
Последним клубом 27-летнего нападающего была луганская "Заря". Также Будковский в своей карьере успел поиграть за "Ильичевец", "Севастополь", российский "Анжи", бельгийский "Кортрейк" и французский "Сошо".
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Источник:ФК "Десна"
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Комментарии (8)
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Инспектор ( )
06.01.2020 в 19:36
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shponya777 (Луцк)
06.01.2020 в 19:35
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
06.01.2020 в 18:00
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Siren05 (Мариуполь)
06.01.2020 в 16:51
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Nelviv`yanyn (На жаль)
06.01.2020 в 16:50
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2020 в 16:47
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Impressed (Украина)
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shponya777 (Луцк)
06.01.2020 в 19:33
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