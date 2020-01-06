Филипп Будковский подписал контракт с Десной

"Десна" подписала контракт с Филиппом Будковским.

Детали соглашения пока не известны. Сообщается, что форвард уже 10 января присоединится к команде в Чернигове, и начнет с "Десной" подготовку к весенней части сезона 2019/2020.

Последним клубом 27-летнего нападающего была луганская "Заря". Также Будковский в своей карьере успел поиграть за "Ильичевец", "Севастополь", российский "Анжи", бельгийский "Кортрейк" и французский "Сошо".