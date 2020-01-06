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Филипп Будковский подписал контракт с Десной

Премьер-лига
(4 голосов)

Рослый форвард будет выступать за черниговчан

Филипп Будковский подписал контракт с Десной
Новина українською

"Десна" подписала контракт с Филиппом Будковским.

Детали соглашения пока не известны. Сообщается, что форвард уже 10 января присоединится к команде в Чернигове, и начнет с "Десной" подготовку к весенней части сезона 2019/2020.

Последним клубом 27-летнего нападающего была луганская "Заря". Также Будковский в своей карьере успел поиграть за "Ильичевец", "Севастополь", российский "Анжи", бельгийский "Кортрейк" и французский "Сошо".

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В статье: Филипп Будковский Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК "Десна"
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Комментарии (8)
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Инспектор ( )
06.01.2020 в 19:36
Сколько у нас кормильцев.... До луя и сверх того
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0
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shponya777 (Луцк)
06.01.2020 в 19:35
Сєпар Галімий!!!
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0
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Denmark*XIV (Vyshgorod)
06.01.2020 в 18:00
Нормально підсилюється Десна. У цьому сезоні клуб реально повинен завершити в *зоні єврокубків*Щось потрібно зі стадіоном робити, а то, яким був у 70-хх, таким є і насьогодні. Мер міста чудовий; дорогі.., дай Бог кожному місту такі; все, начебто, по-європейськи, а Футбольний Дім Десни слабенький.
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-1
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Siren05 (Мариуполь)
06.01.2020 в 16:51
Какие вы недобрые?А вдруг прорвёт? С праздником всех!
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+1
0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
06.01.2020 в 16:50
Ну и зачем им это одоробло?
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.01.2020 в 16:47
Нафуй цей лошадіномордий здався?
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0
-3
Impressed (Украина)
06.01.2020 в 18:09
вибачте будь ласка. забули у вас запитати.
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0
-1
shponya777 (Луцк)
06.01.2020 в 19:33
А ти спиай у нього!!!_Що він робив в Расєє коли почалась війна???
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