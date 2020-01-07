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СМИ: Кадар остается в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Новости о Тамаше появляются каждый день

СМИ: Кадар остается в Динамо
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар не перейдет в венгерский "МОЛ Види". Футболист и столичный клуб не ведут никаких переговоров с венграми касательно трансфера игрока, как стало известно dynamo.kiev.ua.

Напомним, ранее венгерские СМИ сообщали, что Кадар прошел медосмотр в "МОЛ Види" и в ближайшее время подпишет трудовой договор с клубом из Секешфехервара, но данная информация не соответствует действительности. Тамаш, как и остальные футболисты "Динамо", выйдет из отпуска 10-го января.

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В текущем сезоне в активе защитника 1 голевая передача в 20 матчах за украинский коллектив.

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В статье: Динамо (Киев) Тамаш Кадар МОЛ Види (Секешфехервар)
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Комментарии (2)
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vladimir3354 (Мукачево)
07.01.2020 в 11:20
а Гармашу просто повезло
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oleg dynamo (львівська)
07.01.2020 в 11:03
аяяй,в різдво такі новини не пишіть,будьте милосердні до боліл динамо
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