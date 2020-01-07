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СМИ: Кадар остается в Динамо
Новости о Тамаше появляются каждый день
Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар не перейдет в венгерский "МОЛ Види". Футболист и столичный клуб не ведут никаких переговоров с венграми касательно трансфера игрока, как стало известно dynamo.kiev.ua.
Напомним, ранее венгерские СМИ сообщали, что Кадар прошел медосмотр в "МОЛ Види" и в ближайшее время подпишет трудовой договор с клубом из Секешфехервара, но данная информация не соответствует действительности. Тамаш, как и остальные футболисты "Динамо", выйдет из отпуска 10-го января.
В текущем сезоне в активе защитника 1 голевая передача в 20 матчах за украинский коллектив.