СМИ: Кадар остается в Динамо

Защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар не перейдет в венгерский "МОЛ Види". Футболист и столичный клуб не ведут никаких переговоров с венграми касательно трансфера игрока, как стало известно dynamo.kiev.ua.

Напомним, ранее венгерские СМИ сообщали, что Кадар прошел медосмотр в "МОЛ Види" и в ближайшее время подпишет трудовой договор с клубом из Секешфехервара, но данная информация не соответствует действительности. Тамаш, как и остальные футболисты "Динамо", выйдет из отпуска 10-го января.

В текущем сезоне в активе защитника 1 голевая передача в 20 матчах за украинский коллектив.