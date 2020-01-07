СМИ: Слован выкупил у Зари контракт Рафаэля

Как стало сайту zarya.lg.ua, нападающий луганской "Зари" Рафаэль Ратао подписал контракт со "Слованом" из Братиславы.

Бразилец стал полноправным игроком словацкой команды. "Слован" выкупил его трансфер полностью. Детали соглашения пока не известны. Форвард уже начал подготовку к весенней части сезона, в составе "Слована"

Напомним, что Рафаэль последний год играл за "горожан" на правах аренды, где стал чемпионом Словакии и осенью принял участие в групповом этапе Лиги Европы.

В зимнее трансферное окно команду покинуло уже два игрока. Будковский и Арвеладзе перешли в "Десну".