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"До Евро время еще есть, в принципе". Известный телеведущий подшутил над Андреем Пятовым
Получилось достаточно забавно
Украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков выложил видео в социальных сетях, в котором также появился голкипер Андрей Пятов. Напомним, что Бедняков родом из Мариуполя и уже давно болеет за донецкий "Шахтер".
Несколько лет назад телеведущий также снялся в видеопрезентации формы "горняков".
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adidas77 (Cумы)
07.01.2020 в 17:03
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