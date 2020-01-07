  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "До Евро время еще есть, в принципе". Известный телеведущий подшутил над Андреем Пятовым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"До Евро время еще есть, в принципе". Известный телеведущий подшутил над Андреем Пятовым

Премьер-лига
(2 голосов)

Получилось достаточно забавно

"До Евро время еще есть, в принципе". Известный телеведущий подшутил над Андреем Пятовым
UA-Футбол
Новина українською

Украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков выложил видео в социальных сетях, в котором также появился голкипер Андрей Пятов. Напомним, что Бедняков родом из Мариуполя и уже давно болеет за донецкий "Шахтер".

Несколько лет назад телеведущий также снялся в видеопрезентации формы "горняков".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Андрей Бедняков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
07.01.2020 в 17:03
Топорная постанова для малолеток...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...