"До Евро время еще есть, в принципе". Известный телеведущий подшутил над Андреем Пятовым

Украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков выложил видео в социальных сетях, в котором также появился голкипер Андрей Пятов. Напомним, что Бедняков родом из Мариуполя и уже давно болеет за донецкий "Шахтер".

Несколько лет назад телеведущий также снялся в видеопрезентации формы "горняков".