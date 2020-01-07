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Олимпик объявил об уходе Пенькова
Еще минус один для подопечных Гомеса
Донецкий клуб попрощался с еще одним футболистом. 25-летний голкипер Герман Пеньков расторг контракт с "Олимпиком" по обоюдному согласию сторон.
Вратарь присоединился к команде в июле прошлого года. За дончан Пеньков сыграл 4 матча. "Олимпик" благодарит Германа за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере.
Напомним, что ранее донецкий клуб также покинул Иван Трубочкин.
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Источник:ФК "Олимпик"
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