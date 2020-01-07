Премьер-лига
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Александрия намерена подписать украинского полузащитника из чемпионата Молдовы
Поможет ли этот трансфер побороться за серебро?
В ближайшее время "Александрия" может совершить трансфер из чемпионата Молдовы.
Как стало известно "Команде 1", "горожане" рассчитывают подписать 28-летнего полузащитника тираспольского "Шерифа" Артема Гордиенко. Экс-полузащитник "Зари" вернется в Украину, чтобы продолжить карьеру в УПЛ.
Владимир Шаран рассчитывает на украинца, как на полноценного игрока команды. Его клуб сейчас идет на пятом месте, но имеет все шансы побороться за серебро или бронзу чемпионата.
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Источник:zbirna.com
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