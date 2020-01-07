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Александрия намерена подписать украинского полузащитника из чемпионата Молдовы

Премьер-лига
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Поможет ли этот трансфер побороться за серебро?

Александрия намерена подписать украинского полузащитника из чемпионата Молдовы
UA-Футбол
Новина українською

В ближайшее время "Александрия" может совершить трансфер из чемпионата Молдовы.

Как стало известно "Команде 1", "горожане" рассчитывают подписать 28-летнего полузащитника тираспольского "Шерифа" Артема Гордиенко. Экс-полузащитник "Зари" вернется в Украину, чтобы продолжить карьеру в УПЛ.

Владимир Шаран рассчитывает на украинца, как на полноценного игрока команды. Его клуб сейчас идет на пятом месте, но имеет все шансы побороться за серебро или бронзу чемпионата.

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В статье: Шериф (Тирасполь) ФК Александрия Артем Гордиенко
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Источник:
zbirna.com

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