Александрия намерена подписать украинского полузащитника из чемпионата Молдовы

В ближайшее время "Александрия" может совершить трансфер из чемпионата Молдовы.

Как стало известно "Команде 1", "горожане" рассчитывают подписать 28-летнего полузащитника тираспольского "Шерифа" Артема Гордиенко. Экс-полузащитник "Зари" вернется в Украину, чтобы продолжить карьеру в УПЛ.

Владимир Шаран рассчитывает на украинца, как на полноценного игрока команды. Его клуб сейчас идет на пятом месте, но имеет все шансы побороться за серебро или бронзу чемпионата.