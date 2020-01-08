Герой футбольного дня. Сидклей

Избавиться от обуви, на три размера меньше и уже натершей мозоли на обеих ногах – это не достижение. Это возвращение от аномалии к нормальной жизнедеятельности. А по итогам ситуации нужно не радоваться тому, что удалось освободиться от бремени, а спрашивать себя – почему это бремя оказалось на тебе: нога резко увеличилась в размере, или же обувь покупалась без примерки?

Ситуация с "чисткой", устроенной киевским "Динамо" этой зимой, ярко и точно подпадает под аналогию с меньшей на три размера обувью. И, если продолжать линию сравнения, нога вряд ли резко увеличилась в размере – уровень "Динамо" остается примерно тем же, что и год-полтора назад. Здесь логичнее опираться на ту мысль, что покупались "сапоги" (Сидклей – среди них) без примерки.

Сидклей – это одна из ласточек Евгения Красникова, работу которого в "Динамо" можно оценивать как провал. Провал, случившийся по обоюдной вине: менеджер продолжал гнуть свою трансферную линию, выбранную еще во время работы в "Металлисте", а клуб не смог или не захотел адаптировать структуру под методы труда человека, на которого возлагали немалые надежды. В итоге, Александру Хацкевичу были из-за океана привезены бразильцы, которых тренер не умел использовать. И особо не горел желанием внедрять их в игру своей команды.

О Че Че Хацкевич отзывался довольно тепло. Говорил, что это способный футболист, который, впрочем, больше подходит для мини-футбола – техничный, быстрый, с высокой культурой короткого и среднего паса, но без понимания тактики на долговременной дистанции и широком пространстве. "Не хватило терпения – ни мне, ни Че Че", - говорил экс-тренер "Динамо".

А с Сидклеем – еще хуже. Тот не только не понимал принципов игры, но и не желал, по словам Хацкевича, адаптироваться к быту. Игрок эпизода: "Есть мяч – здорово, нет – ну и пусть". Не улучшила перспектив бразильца в "Динамо", как видим, и смена тренер. Если при Хацкевиче Сидклей еще хотя бы иногда появлялся на поле и в некоторых матчах выглядел даже интереснее большинства партнеров (например, как после выхода на замену в Лондоне в матче с "Челси"), то при Михайличенко перспективы бразильца были обречены. И оно логично: в полузащите для Сидклея места нет априори, а в защите логичнее делать ставку на Миколенко, за спиной которого просиживает штаны вице-чемпион мира.

И хотя обувь оказалась на три размера меньше, благо - не потрепанная и не рваная. Поэтому её удалось перепродать за почти те же деньги. По крайней мере, аренда в "Коринтианс" за 600 тысяч евро с правом выкупа для бразильского клуба за 4,4 миллиона евро в конце 2020-го (когда истечет срок аренды) – это не только избавление от бремени, но и лекарство против мозолей.

Но и не достижение, не повод для гордости. Просто возвращение к нормальной жизнедеятельности.