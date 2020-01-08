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Официально: Коринтианс арендовал Сидклея
Это все-таки случилось
26-летний защитник "Динамо" Сидклей перешел на правах аренды в бразильский "Коринтианс".
Как сообщает официальный сайт киевлян, арендное соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года. Других подробностей контракта киевский клуб не дает.
Напомним, что в этом сезон бразилец еще ни разу не появлялся на поле в составе первой команды киевлян.
Также отметим, что по итогам прошлого сезона "Коринтианс" занял в чемпионате Бразилии восьмое место, и в 2020 году будет выступать в квалификации Кубка Либертадорес.
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Источник:ФК Динамо
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