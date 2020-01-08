Официально: Коринтианс арендовал Сидклея

26-летний защитник "Динамо" Сидклей перешел на правах аренды в бразильский "Коринтианс".

Как сообщает официальный сайт киевлян, арендное соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года. Других подробностей контракта киевский клуб не дает.

Напомним, что в этом сезон бразилец еще ни разу не появлялся на поле в составе первой команды киевлян.

Также отметим, что по итогам прошлого сезона "Коринтианс" занял в чемпионате Бразилии восьмое место, и в 2020 году будет выступать в квалификации Кубка Либертадорес.