Скауты Динамо просматривали 18-летнего сербского опорника

Киевское "Динамо" интересовалось 18-летним опорным полузащитником сербской Войводины Мирко Топичем.

Как сообщает "Динамомания", в конце 2019 года скауты киевлян просматривали несколько матчей сербский команды и наблюдали именно за этим игроком.

Также источник сообщает, что возможно, Топича просматривали для команды "Динамо" U-19, у которой из-за травм на длительный срок выбыли два игрока этой позиции – Владимир Бражко и Николай Михайленко.

Интересно, что по информации сербской прессы, серьезный интерес к Топичу также проявляет загребское "Динамо", чья команда U-19 встретится с киевлянами в раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Отметим, что парень дебютировал за первую команду "Войводины", воспитанником которой он является, еще в прошлом сезоне, а в этом стал стабильно выходить на поле и уже провел 13 матчей (1 гол) во всех турнирах.