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Хавбек сборной Люксембурга предпочел Заре клуб второго бельгийского дивизиона

Премьер-лига
(1 голосов)

Криса Филиппса в Заре не будет

Хавбек сборной Люксембурга предпочел Заре клуб второго бельгийского дивизиона
Новина українською

Полузащитник сборной Люксембурга Крис Филиппс, которым интересовалась "Заря", недавно подписал контракт с бельгийским "Ломмелом".

Игрок подтвердил, что луганчане выходили на него, однако так пояснил свой выбор.

"Я мало что знал о "Заре", поэтому я и решил ответить им отказом. Конечно, нельзя сказать, что у меня было много информации о "Ломмеле", но по крайней мере, я знал бельгийский чемпионат", - цитирует Филиппса Luxemburger Wort.

Отметим, что "Ломмел" выступает во втором дивизионе Бельгии, занимая там второе место.

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В статье: Заря (Луганск) Крис Филиппс
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Комментарии (2)
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Hugo64 (PARIS)
08.01.2020 в 21:01
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Dimka26 (Чернигов)
08.01.2020 в 20:59
Чувак лукавит слегка. Зарю он мог знать по Лиге Европы, если он футболом интерсуется, Сомневаюсь, что он смотрит чемп второго бельгийского дивизиона. Но парня понять можно. В Люксе там жизнь конфетка. И приехать в Украину - это как в тюремное заключение. Поэтому и выбрал Бельгию комфортную для жизни. А Карьеру строить - это дело такое
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