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Хавбек сборной Люксембурга предпочел Заре клуб второго бельгийского дивизиона
Криса Филиппса в Заре не будет
Полузащитник сборной Люксембурга Крис Филиппс, которым интересовалась "Заря", недавно подписал контракт с бельгийским "Ломмелом".
Игрок подтвердил, что луганчане выходили на него, однако так пояснил свой выбор.
"Я мало что знал о "Заре", поэтому я и решил ответить им отказом. Конечно, нельзя сказать, что у меня было много информации о "Ломмеле", но по крайней мере, я знал бельгийский чемпионат", - цитирует Филиппса Luxemburger Wort.
Отметим, что "Ломмел" выступает во втором дивизионе Бельгии, занимая там второе место.