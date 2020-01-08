Хавбек сборной Люксембурга предпочел Заре клуб второго бельгийского дивизиона

Полузащитник сборной Люксембурга Крис Филиппс, которым интересовалась "Заря", недавно подписал контракт с бельгийским "Ломмелом".

Игрок подтвердил, что луганчане выходили на него, однако так пояснил свой выбор.

"Я мало что знал о "Заре", поэтому я и решил ответить им отказом. Конечно, нельзя сказать, что у меня было много информации о "Ломмеле", но по крайней мере, я знал бельгийский чемпионат", - цитирует Филиппса Luxemburger Wort.

Отметим, что "Ломмел" выступает во втором дивизионе Бельгии, занимая там второе место.