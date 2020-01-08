Официально: Днепр-1 подписал контракт с Цуриковым

"Днепр-1" официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Андреем Цуриковым.

Контракт с игроком заключен сроком на 3 года.

Напомним, что с лета 2019 года и до недавнего времени Цуриков выступал в чешском "Яблонце", где, впрочем, так и не дебютировал из-за затянувшегося восстановления после травмы.

Также отметим, что с 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за "Александрию": сыграл во всех турнирах за "горожан" 77 матчей, в которых забил 4 гола.