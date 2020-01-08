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Официально: Днепр-1 подписал контракт с Цуриковым
Игрок вернулся из Чехии в Украину
"Днепр-1" официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Андреем Цуриковым.
Контракт с игроком заключен сроком на 3 года.
Напомним, что с лета 2019 года и до недавнего времени Цуриков выступал в чешском "Яблонце", где, впрочем, так и не дебютировал из-за затянувшегося восстановления после травмы.
Также отметим, что с 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за "Александрию": сыграл во всех турнирах за "горожан" 77 матчей, в которых забил 4 гола.
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Источник:СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
08.01.2020 в 19:46
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