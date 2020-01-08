  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Днепр-1 подписал контракт с Цуриковым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Днепр-1 подписал контракт с Цуриковым

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок вернулся из Чехии в Украину

Официально: Днепр-1 подписал контракт с Цуриковым
Новина українською

"Днепр-1" официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Андреем Цуриковым.

Контракт с игроком заключен сроком на 3 года.

Напомним, что с лета 2019 года и до недавнего времени Цуриков выступал в чешском "Яблонце", где, впрочем, так и не дебютировал из-за затянувшегося восстановления после травмы.

Также отметим, что с 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за "Александрию": сыграл во всех турнирах за "горожан" 77 матчей, в которых забил 4 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Цуриков СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hugo64 (PARIS)
08.01.2020 в 19:46
почти год без игровой практики--
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...