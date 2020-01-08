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Миколенко подорожал на 4 млн евро и вошел в топ-5 самых дорогих игроков УПЛ

Премьер-лига
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Transfermarkt обновил цены на игроков УПЛ

Миколенко подорожал на 4 млн евро и вошел в топ-5 самых дорогих игроков УПЛ
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

Лидерами по-прежнему остались полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков и защитник "Шахтера" Исмаили, стоимость которых не изменилась (20 и 19 млн евро соответственно).

Наибольший рост цены отмечен у защитника "Динамо" Виталия Миколенко, который прибавил 4 млн евро и теперь оценивается в 10 млн евро. Наибольший регресс отмечен у хавбека "Шахтера" Майкона, который подешевел на 2 млн евро и теперь стоит 6 млн.

В процентном соотношении наибольший рост цены у полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисени. Его ценник вырос на 650% с 200 тысяч евро до 1,5 млн. В 4 раза выросла стоимость еще одного полузащитника "Зари" Богдана Леднева – с 500 тысяч евро до 2 млн.

По обновленным данным Transfermarkt, суммарная стоимость игроков "Шахтера" увеличилась на 9,5 млн евро, а "Динамо" на 5,4 млн евро.

Миколенко подорожал на 4 млн евро и вошел в топ-5 самых дорогих игроков УПЛ - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Исмаили Дмитрий Иванисеня Богдан Леднев Виктор Цыганков Виталий Миколенко Майкон де Андраде
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Источник:
transfermarkt

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