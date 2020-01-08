Шахтер вошел в топ-15 самых результативных команд Европы десятилетия

Известный статистический портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых результативных клубов Европы минувшего десятилетия.

В расчет брались клубы из 10 лучших чемпионатов Европы.

Наибольшее количество голов в декаде забила "Барселона" (1579). Следом за каталонцами идут "Реал" (1483 голов) и "Бавария" (1359 голов).

Также стоит отметить, что в топ-20 самых забивных клубов оказался донецкий "Шахтер". С 2010 по 2019 годы "горняки" провели 452 игры и забили 1027 голов (2,27 точных ударов за игру). Эти показатели позволили дончанам занять 14-е место в рейтинге.