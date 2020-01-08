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Шаран: Практически договорились с Гордиенко и Мышенко. На сборах будем искать форварда

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о трансферных планах команды

Шаран: Практически договорились с Гордиенко и Мышенко. На сборах будем искать форварда
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал, каких кадровых изменений можно ожидать в рядах "горожан" в ближайшее время.

"Мы уже подписали Романа Вантуха, полузащитника, который арендован клубом у киевского "Динамо" до конца сезона.

Уже практически есть договоренность с Артемом Гордиенко, полузащитником молдавского "Шерифа" и Богданом Мышенко, полузащитником, последней командой которого был белорусский "Торпедо-БелАЗ".

На сборах будем искать нападающего. Это единственная вакансия, которая остается открытой", - сказал Шаран.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Богдан Мышенко
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Источник:
ФК Александрия

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