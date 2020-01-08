Шаран: Практически договорились с Гордиенко и Мышенко. На сборах будем искать форварда

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал, каких кадровых изменений можно ожидать в рядах "горожан" в ближайшее время.

"Мы уже подписали Романа Вантуха, полузащитника, который арендован клубом у киевского "Динамо" до конца сезона.

Уже практически есть договоренность с Артемом Гордиенко, полузащитником молдавского "Шерифа" и Богданом Мышенко, полузащитником, последней командой которого был белорусский "Торпедо-БелАЗ".

На сборах будем искать нападающего. Это единственная вакансия, которая остается открытой", - сказал Шаран.