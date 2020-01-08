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Александрия на сборе в Турции проведет пять спаррингов

Премьер-лига
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Соперниками будут болгары, македонцы и армяне

Александрия на сборе в Турции проведет пять спаррингов
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о планах команды на зимний перерыв.

По словам тренера, команда отправится на сбор в турецкую Аланию 14 января. В Турции же команда планирует провести пять спаррингов:

18 января — "Ботев" (Болгария)

19 января — "Славия" София (Болгария)

21 января — "Черно Море" (Болгария)

24 января — "Македония Герче Петров" (Северная Македония)

26 января — "Пюник" (Армения)

Также тренер отметил, что клуб уже почти договорился по контрактам с хавбеками Артемом Гордиенко и Богданом Мышенко и теперь на сборах будет подыскивать нападающего.

Напомним, что после первой части сезона "горожане" с 33 очками идут на пятом месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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