Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия на сборе в Турции проведет пять спаррингов
Соперниками будут болгары, македонцы и армяне
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о планах команды на зимний перерыв.
По словам тренера, команда отправится на сбор в турецкую Аланию 14 января. В Турции же команда планирует провести пять спаррингов:
18 января — "Ботев" (Болгария)
19 января — "Славия" София (Болгария)
21 января — "Черно Море" (Болгария)
24 января — "Македония Герче Петров" (Северная Македония)
26 января — "Пюник" (Армения)
Также тренер отметил, что клуб уже почти договорился по контрактам с хавбеками Артемом Гордиенко и Богданом Мышенко и теперь на сборах будет подыскивать нападающего.
Напомним, что после первой части сезона "горожане" с 33 очками идут на пятом месте в турнирной таблице УПЛ.