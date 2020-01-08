Шаран: На первый сбор полетит рекордное количество футболистов

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал, как будет проходить первый сбор команды в Турции.

- В Турцию полетит рекордное количество футболистов...

- Да. На тренировочной сбор мы планируем взять 30 игроков. Это будет впервые такое большое количество, потому что хочется посмотреть молодых футболистов из дубля. Кроме того, в команде есть игроки, которые были травмированы. Надо пересмотреть их готовность и принять решение с кем дальше будем работать, а кто покинет клуб.

- Артем Ситало готов к сборам?

- Артем уже работает, пока без мяча. С мячом - под вопросом. В Турции как раз будем смотреть насколько он готов присоединиться к команде.

- Из старожилов все летят на сборы?

- Да, летят все. Но после тренировочных сборов тренерский штаб будет принимать решение о дальнейшей судьбе некоторых футболистов. Есть вероятность того, что кто-то покинет наши ряды. Тем более, что с игроками я уже говорил и предупреждал их, что хочу усилить игру команды, а футболистов много, поэтому конкуренция будет очень серьезная. Некоторые игроки дубля "Александрии" будут отданы в аренду другим клубам, для того, чтобы иметь игровую практику. Сборы все покажут, но пока о каких-то кадровые решения говорить рано. Время покажет.