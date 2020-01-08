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СМИ: Ворскла усилилась украинским нападающим из чемпионата Казахстана

Премьер-лига
(1 голосов)

Тарас Степанюк возвращается в Украину

СМИ: Ворскла усилилась украинским нападающим из чемпионата Казахстана
Новина українською

"Ворскла" усилилась украинским нападающим Тарасом Степанюком, сообщает "Динамомания".

Условия соглашения сторон источник не сообщает.

Отметим, что последним клубом 27-летнего футболиста был казахстанский "Жетысу", откуда он ушел в конце 2019 года (45 матчей, 8 голов, 6 ассистов).

В Украине Степанюк выступал за "Верес", "Олимпик", "Александрию", "Говерлу", "Сталь" и "Таврию".

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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Hunter02 (Винница)
08.01.2020 в 23:47
А усилится ли..?
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