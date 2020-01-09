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Вратарь УПЛ попал в профессиональный футбол после "карьеры" продавца арбузов

Премьер-лига
(2 голосов)

Оказался в "Севастополе"

Вратарь УПЛ попал в профессиональный футбол после "карьеры" продавца арбузов
Новина українською

31-летний голкипер черниговской "Десны" Игорь Литовка вспомнил, как попал в футбол и почему из него посмеиваются тогдашний наставник "Севастополя" Сергей Пучков с первым тренером вратарей.

Игорь рассказал, что помогал отцу продавать арбузы.

"Я - как "Вратарь" "Антон Кандидов", - говорит Литовка. - До сих пор первый тренер голкиперов "Севастополя" Игорь Чечеткин вместе с Пучковым посмеиваются надо мной. Говорит: "Я тебя взял, когда ты арбузы продавал! А вот, где он сейчас!".

№ 72 "Десны" вспоминает, что Чечеткин и Пучков обсудили его кандидатуру и главный тренер пригласил на разговор.

"А я же не имел никакого опыта серди профессионалов. Говорит мне Чечеткин: "У нас тренер импульсивный. Ты не обращай внимания, это нормально...". Сергей Валентинович произвел на меня впечатление на первой тренировке своей "четкой подсказкой".

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В матче с местной севастопольской командой я что-то там отбил. Пригласили меня с отцом на разговор. Первые слова тренера вратарей моему отцу были такие: "Вы не переживайте, за месяц он будет получать более высокую зарплату, чем вы за два года.

Моя семья тогда провожала меня, будто я шел в армию. Уже через полгода мы выиграли Вторую лигу и вышли в Первую. Потом пришли к УПЛ".

Добавим, что Игорь Литовка выступал в "Севастополе" с 2007 по 2014 год.

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В статье: Сергей Пучков Десна (Чернигов) Игорь Литовка ФК Севастополь УПЛ Игорь Чечеткин
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Источник:
Bravry International

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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
09.01.2020 в 08:07
Круто життя помінялося. Так само В. Сачко був простим міліціонером, коли його запримітив В. Кварцяний.
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