Герой футбольного дня. Андрей Цуриков

Он даже играл в свое время за основной состав киевского "Динамо". Но было это давно и мало – восемь матчей в 2013-м - 2014-м годах. Пиком его карьеры нужно считать не этот период. И даже не период пребывания в запорожском "Металлурге", чьим воспитанником Андрей Цуриков и является. Пик его карьеры – это от середины 2016-го и до середины 2019-го годов, когда футболист выступал за "Александрию".

Команда Шарана тогда уже набралась прочности и амбиций и достойно сражалась не только в УПЛ, но и в Лиге Европы. Андрей Цуриков был одним из ключевых исполнителей "Александрии" во время кампании 2017/18, когда впервые в своей истории команда одолела соперника на международной арене ("Астру" в третьем раунде квалификации Лиги Европы), а затем достойно сражалась с именитым БАТЭ за выход в группу. Тогда "Александрия" обидно уступила белорусам по сумме двух матчей, но оставила очень приятное впечатление, заявила о перспективах, которые частично реализуются уже в недалеком будущем (через сезон). Но уже – без Андрея Цурикова.

Он ассистировал Евгению Банаде в выездном матче с БАТЭ, забивал и ассистировал партнеру в матче с "Динамо", отдал голевой пас в поединке с крепкой тогда "Ворсклой", результативными действиями помогал победить "Черноморец", "Сталь", "Арсенал-Киев", "Карпаты" и просто был одним из лучших фланговых защитников чемпионата Украины. Подтверждение чему – вызов в обойму национальной сборной на матчи Лиги наций против Чехии и Словакии (июнь и сентябрь 2018-го года). И хотя Цуриков не дебютировал в составе команды Андрея Шевченко, его акции стремительно выросли в цене.

Неудивительно, что появились варианты за рубежом. И футболист решил остановиться на одном из них, хотя с "Александрией" были перспективы дальнейшего развития и роста. К "Яблонцу" Андрей присоединился перед стартом сезона 2019/20, но не сыграл за чешскую команду ни одного матча из-за постоянных проблем со здоровьем. И вот возвращение в УПЛ. Правда, в состав команды, которая хоть и имеет амбиции, но на сегодня не способна решать такие задачи, как "Александрия".

С другой стороны, Цурикову сейчас пришлось бы с потом и кровью отвоевывать место в основном составе команды Шаран (Мирошниченко, Стецьков, новичок Вантух, теоретически слева может сыграть также Валерий Лучкевич). В "Днепре-1" же больше шансов стать основным, хотя также придется выдержать конкуренцию со стороны опытного Полевого и молодого Шаповала. Может Андрей сыграть и на фланге полузащиты (около полусотни матчей сыграл как раз в средней линии), но там конкурентов будет ничуть не меньше.

Так или иначе, в "Днепре-1" подбирается интересная компания. И Андрей Цуриков рассчитывает занять свое место на виду.