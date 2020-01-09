Шаран сравнил работу Александрии в обороне и атаке

Коуч "Александрии" Владимир Шаран дал оценку 2019 году в истории клуба и вспомнил выступления команды в различных турнирах.

Прошлый год, убежден главный тренер, был лучшим в истории "Александрии".

"Об этом говорят бронзовые медали прошлого чемпионата и участие в групповом этапе Лиги Европы, - говорит Шаран. - И сейчас "Александрия", как мне кажется, неплохо выглядит в чемпионате Украины, досрочно завоевав место в первой шестерке. Не могу не отметить и победу над очень сильной "Зарей" в 1/8 финала Кубка Украины".

Шаран признается, что после того, как проанализировал все игры группового этапа Лиги Европы, увидел, что "Александрия" имела возможность замахнуться на большее, чем просто участие в соревнованиях.

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"Нашим ребятам элементарно не хватило мастерства и опыта, - заметил ошибки тренер. - Однако, я все равно горд за своих ребят и за клуб, всех его работников. Мы делали все, что было в наших силах".

Указал наставник и на то, где команде необходимо усиление.

"Считаю, что важнейшим вопросом является кадровая ситуация в команде. И нам есть, в чем добавлять, - видит коуч. - Мы не пытаемся владеть мячом ради обладания, а хотим играть вперед за счет быстрых атак.

И нам много в этом плане удавалось, вот только в заключительном этапе этих атак возникали проблемы. В обороне ошибки если и были, то незначительные".