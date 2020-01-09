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Миколенко выделил де Пену за один матч УПЛ

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Миколенко выделил де Пену за один матч УПЛ
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Фланговый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил среди событий 2019 года победу киевской команды в УПЛ над "Александрией" - 1:0.

По этому поводу Виталий выделил одноклубника - уругвайского полузащитника Карлоса де Пену.

"У де Пены - одна из лучших передач с фланга в команде. Он разогнал атаку по левому краю и отдал мне отличную голевую передачу, - вспоминает Миколенко. - Удалось выиграть с минимальным счетом. Жаль, что не забили больше, но главное - победа. Приятно забивать голы и вносить свою лепту в исход матча".

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Виталий чувствует, что набрался опыта за 2019 год.

"Было много матчей в еврокубках, в чемпионате Украины, за сборную Украины. Все игры были важны и каждая чего-то меня научила", - уверяет латераль.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Виталий Миколенко Карлос де Пена
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Источник:
ФК Динамо

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