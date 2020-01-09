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Виктор Коваленко назвал три главные футбольные события 2019 года

Премьер-лига
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Для себя

Виктор Коваленко назвал три главные футбольные события 2019 года
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Виктор Коваленко рассказал о своем отпуске, тренировках и выделил три события прошлого года.

Виктор признался, что отдохнул на Бали, а потом ездил домой к родителям.

"Много приятных эмоций. Сейчас уже в Киеве, готовлюсь ко второй части сезона. Соскучился по тренировкам и матчам, - отметил хавбек. - Новый год встречал с родней - это традиция. Считаю праздник семейным".

Первые 10 дней Виктор просто отдыхал, а затем начал заниматься в зале и добавил регулярные пробежки. Признается, что за игрой уже заскучал.

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"Сейчас с ребятами из "Шахтера" утром играем в футбол. Уж очень хочется вернуться к тренировкам и матчам. Мы должны хорошо подготовиться к старту второй части сезона. Планку я ставлю самую высокую, и каждый футболист "Шахтера", уверен, делает так же, - убежден Коваленко. - Для нас любой матч - вызов. Мы всегда хотим побеждать. Такой план и на этот год - бороться и выигрывать".

Ответил Виктор и на вопрос о трех основных событиях 2019 года.

"Победы "Шахтера" в Кубке и чемпионате Украины, а также выход сборной на Евро-2020", - перечислил Коваленко.

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В статье: сборная Украины Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк) УПЛ Виктор Коваленко Бали
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Источник:
ФК Шахтар

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