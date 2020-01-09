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Динамо интересуется бывшим игроком Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец из чемпионата Болгарии

Динамо интересуется бывшим игроком Зари
Новина українською

Киевское "Динамо" ищет новых игроков на замену Денису Гармашу и Сидиклею, которых клуб отдал в аренду.

По информации болгарского издания Gong.bg, киевляне заинтересовались полузащитником "Левски" Паулиньйо.

В этом сезоне он провел 24 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Журналисты издания отмечают, что "Динамо" нужно будет заплатить серьезную сумму за бразильца, поскольку Паулиньйо является лидером "Левски". По данным Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 1,75 млн. евро.

В Украине Паулиньйо известный своими выступлениями за луганскую "Зарю" (2016-2017 годы). В частности, он сыграл 48 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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В статье: Левски (София) Динамо (Киев)
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Источник:
FootballHub
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