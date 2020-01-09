Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо интересуется бывшим игроком Зари
Бразилец из чемпионата Болгарии
Киевское "Динамо" ищет новых игроков на замену Денису Гармашу и Сидиклею, которых клуб отдал в аренду.
По информации болгарского издания Gong.bg, киевляне заинтересовались полузащитником "Левски" Паулиньйо.
В этом сезоне он провел 24 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Журналисты издания отмечают, что "Динамо" нужно будет заплатить серьезную сумму за бразильца, поскольку Паулиньйо является лидером "Левски". По данным Transfermarkt, стоимость бразильца составляет 1,75 млн. евро.
В Украине Паулиньйо известный своими выступлениями за луганскую "Зарю" (2016-2017 годы). В частности, он сыграл 48 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.