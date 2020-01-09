Новичок Динамо Бенито рассказал, когда он присоединится к команде

Нигерийский новичок "Динамо" Бенито, который недавно подписал контракт с киевлянами, рассказал, когда он присоединится к команде.

"Я подписал соглашение с "Динамо". Сейчас просто жду, когда мой паспорт будет готов, чтобы я мог поехать в Россию, а затем получить украинскую визу. После этого я пройду медосмотр и присоединюсь к команде в Турции для подготовки к возобновлению чемпионата.

Я получаю много сообщений в социальных сетях от фанатов "Галатасарая". Создается впечатление, что они заинтересованы в том, чтобы я перешел в турецкий чемпионат", - сказал Бенито.

Напомним, что контракт игрока с клубом рассчитан на 3,5 года.