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Новичок Динамо Бенито рассказал, когда он присоединится к команде

Премьер-лига
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Нигериец едет с Динамо на сборы

Новичок Динамо Бенито рассказал, когда он присоединится к команде
Новина українською

Нигерийский новичок "Динамо" Бенито, который недавно подписал контракт с киевлянами, рассказал, когда он присоединится к команде.

"Я подписал соглашение с "Динамо". Сейчас просто жду, когда мой паспорт будет готов, чтобы я мог поехать в Россию, а затем получить украинскую визу. После этого я пройду медосмотр и присоединюсь к команде в Турции для подготовки к возобновлению чемпионата.

Я получаю много сообщений в социальных сетях от фанатов "Галатасарая". Создается впечатление, что они заинтересованы в том, чтобы я перешел в турецкий чемпионат", - сказал Бенито.

Напомним, что контракт игрока с клубом рассчитан на 3,5 года.

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В статье: Динамо (Киев) Ола Муйива Бенито
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Источник:
ТК Футбол

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