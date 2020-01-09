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Олимпик подписал экс-вратаря Динамо
Украинский голкипер Артем Кичак подписал контракт с донецким "Олимпиком".
Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года. В своей новой команде Артем будет выступать под № 30.
Напомним, что Кичак - воспитанник винницкой команды "Нива-Свитанок" и киевского "Динамо". В киевском клубе играл за "Динамо-2", "Динамо-3", а также за дубль команды.
Также поиграл за "Волынь" и "Олимпик", из которого перешел в венгерский МТК, где и играл до лета 2019 года.
Вызывался в юношеские и молодежную сборные Украины.
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Источник:ФК Олимпик
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