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Олимпик подписал экс-вратаря Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)
Олимпик подписал экс-вратаря Динамо
Новина українською

Украинский голкипер Артем Кичак подписал контракт с донецким "Олимпиком".

Соглашение сторон рассчитано на 1,5 года. В своей новой команде Артем будет выступать под № 30.

Напомним, что Кичак - воспитанник винницкой команды "Нива-Свитанок" и киевского "Динамо". В киевском клубе играл за "Динамо-2", "Динамо-3", а также за дубль команды.

Также поиграл за "Волынь" и "Олимпик", из которого перешел в венгерский МТК, где и играл до лета 2019 года.

Вызывался в юношеские и молодежную сборные Украины.

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В статье: Артем Кичак Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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