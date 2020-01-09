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Де Пена: Я доволен своей игрой и счастлив в Динамо
Карлос в Киеве всем доволен
Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена рассказал о признании его лучшим игроком киевлян по итогам года.
"Это звание много значит для меня, поскольку это мой первый год в клубе. Непросто стать лучшим в команде, в которой собрано много хороших игроков, но я очень доволен своей игрой за это время. Я по-настоящему счастлив в "Динамо", - сказал де Пена.
Напомним, что недавно "Динамо" продлило контракт с игроком. Новое соглашение сторон рассчитано до конца 2021 года.
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Источник:ФК Динамо
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