Де Пена: Я доволен своей игрой и счастлив в Динамо

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена рассказал о признании его лучшим игроком киевлян по итогам года.

"Это звание много значит для меня, поскольку это мой первый год в клубе. Непросто стать лучшим в команде, в которой собрано много хороших игроков, но я очень доволен своей игрой за это время. Я по-настоящему счастлив в "Динамо", - сказал де Пена.

Напомним, что недавно "Динамо" продлило контракт с игроком. Новое соглашение сторон рассчитано до конца 2021 года.