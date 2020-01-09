Шаран: Александрия снова хочет в Лигу Европы

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран рассказал о борьбе за Лигу Европы, кадровом потенциале команды и возможном усилении.

— Вы не раз говорили, что "Александрия" пребывает в поиске нападающего…

— Мы все время в поиске такого исполнителя. Самое приятное, что наш президент, который осенью полностью окунулся в жизнь команды, прекрасно видит и понимает, что для этого нужно. Он дает добро на приглашение нужных для "Александрии" футболистов, но это не так просто, взять и купить. Мы не хотим рисковать. Вот, к примеру, есть на примете бразильский нападающий, но зарплату он хочет, на мой взгляд, завышенную, причем, контракт он рассчитывает подписать без просмотра. По информации, которая у меня есть, могу сказать, что это хороший футболист, но иностранец должен адаптироваться в коллективе, поскольку в "Александрии" дорожат этим понятием.

К нам пришел Тейшейра. И он понимает, что непросто адаптироваться. Не попадая даже в число 18-ти парень все равно упорно работает, я вижу в нем потенциал и, что самое главное, хорошие человеческие качества…

— Вы вспомнили президента. Какие гарантии он дает команде на 2020 год?

— Мы понимаем, что деньги с неба не падают, но верим нашему президенту, который сказал, что стабильность 2019 года как минимум сохранится. У нас все нормально. "Александрия" снова хочет в Лигу Европы.

— А повторить прошлогодний успех в чемпионате?

— Кто этого не хочет? Эта бронза стала бы для нас золотой (улыбается). Но мы прекрасно понимаем, что "Заря" стала сильнее, понимаем, что и "Десна" хочет попасть в призеры. Тем не менее для "Александрии" приоритетная задача — попадание в еврокубки.

— "Александрию" ждут кадровые потери?

— Это зависит от самих футболистов. Учитывая наши приобретения, на первый сбор планируем пригласить 30 игроков. А уже по его итогам будем решать, кому из них с нами по пути. Некоторые ребята из дубля отправятся в аренду, поскольку они немного не дотягивают до основы, поэтому им нужна игровая практика.

— Против кого из нынешних конкурентов в чемпионате, "Александрии" было сложнее всего играть?

— Наверное, против "Десны". Черниговцы хорошо действуют в защите. Тяжело вскрывать такую оборону. Мы не забили им ни одного мяча, а в свои ворота за два поединка пропустили — пять.