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Де Пена: Несомненно, украинский футбол сейчас на подъеме

Премьер-лига
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О чем свидетельствует титул чемпионов мира U20 и выход национальной команды на Евро-2020

Де Пена: Несомненно, украинский футбол сейчас на подъеме
Новина українською

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена рассказал о своей адаптации в киевском клубе и подвел итоги осенней части сезона.

"На самом деле, на адаптацию ушло меньше времени, чем я предполагал. И это несмотря на то, что я приехал в страну с кардинально иными обычаями, языком и бытом, чем были в Испании и Англии, где я выступал раньше. У меня есть определенные успехи с изучением языка, что, без сомнений, очень помогает в повседневной жизни и в общении с партнерами, в том числе и за пределами футбольного поля.

В Украине преобладает силовой стиль, но при этом есть немало техничных игроков. Несомненно, украинский футбол на подъеме, о чем свидетельствует титул чемпионов мира U20, завоеванный молодежной сборной в прошлом году, и выход национальной команды в финальную часть Евро-2020.

Я думаю, что для меня сейчас хороший период. Никогда не говорю "лучший", поскольку всегда стараюсь улучшить себя и достичь более высокого уровня. Я стараюсь совершенствоваться день ото дня и расти во всем", - сказал де Пена.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
ФК Динамо

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