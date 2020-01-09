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Цуриков: Возможно, травма и была мне предоставлена, чтобы уйти в команду, где я хочу играть по-настоящему

Премьер-лига
(1 голосов)

Все к лучшему?

Цуриков: Возможно, травма и была мне предоставлена, чтобы уйти в команду, где я хочу играть по-настоящему
Новина українською

Новичок "Днепра-1" Андрей Цуриков рассказал, что его подтолкнуло к подписанию контракта с днепровским клубом.

- Новый год - новый клуб. Энтузиазм, наверное, присутствует?

- Ощущение, если честно, просто невероятные! Еще ФК "Днепр" в свое время был для меня маленькой мечтой. Где-то лет 5 назад задумывался о том, что когда-то хотел бы играть в этой команде. Поэтому, это - большой шаг в моей карьере. Буду прилагать все усилия, чтобы СК "Днепр-1" также стал со временем известным клубом.

- Усилия действительно понадобятся серьезные, ведь на твоем левом фланге конкуренция очень высокая...

- Да, конечно, я это понимаю. Готов к этому. С моей стороны главным будет демонстрировать свой уровень, а тренер уже будет решать. Главное, быть уверенным в себе и доказывать, чего стою.

- Кроме Полевого, с которым был в Запорожье, есть знакомые в "Днепре-1"?

- Знаю Валерия Юрчука. Успел уже пообщаться с главным тренером. Некоторых игроков знал заочно, поэтому не думаю, что адаптация займет длительное время.

- С Дмитрием Михайленко просто познакомились успели обсудить некоторые игровые моменты?

- О игровых моментах речь еще не заходила. Думаю, уже после начала работы будет для этого возможность. Мы с Дмитрием Станиславовичем познакомились, несколько пообщались, он поинтересовался моим состоянием.

- И как ты сейчас себя чувствуешь, ведь пропустил из-за травмы долгое время?

- Да, ситуация у меня затянулась. Сейчас следую в направлении восстановления. Делаю все, чтобы вернуться, и чувствую серьезные улучшения. Очень надеюсь, что уже скоро буду в общей группе.

- В "Яблонец" летом ты переходил также с большими надеждами. Что случилось? Из-за травмы ты так и не сыграл в Чехии...

- Действительно, в итоге я так и не дебютировал в этой команде. Но уже и не жалею об этом. Как только узнал о заинтересованности "Днепра-1", сразу для себя решил: если будет возможность, хотелось бы перейти. Возможно, эта травма и была мне предоставлена, чтобы уйти оттуда к той команде, где я хочу по-настоящему играть. Поэтому, как говорится, все к лучшему.

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В статье: Андрей Цуриков СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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vs-vorota (Alexandriya)
09.01.2020 в 21:59
Ти цілий рік бовтався на балансі команди, зарплатня і т.д, І операцію за кордоном тобі зробили за рахунок Кузьменка, І ти ще кажеш, що я був не в той команді?
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