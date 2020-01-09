Ворскла подтвердила подписание Степанюка

"Ворскла" официально подтвердила подписание контракта с украинским нападающим Русланом Степанюком.

Официальный сайт полтавчан объявил о трансфере, однако при этом условия соглашения не огласил.

Отметим, что последним клубом 27-летнего футболиста был казахстанский "Жетысу", откуда он ушел в конце 2019 года (45 матчей, 8 голов, 6 ассистов).

В Украине Степанюк выступал за "Верес", "Олимпик", "Александрию", "Говерлу", "Сталь" и "Таврию".