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Ворскла подтвердила подписание Степанюка
Первый зимний трансфер полтавчан
"Ворскла" официально подтвердила подписание контракта с украинским нападающим Русланом Степанюком.
Официальный сайт полтавчан объявил о трансфере, однако при этом условия соглашения не огласил.
Отметим, что последним клубом 27-летнего футболиста был казахстанский "Жетысу", откуда он ушел в конце 2019 года (45 матчей, 8 голов, 6 ассистов).
В Украине Степанюк выступал за "Верес", "Олимпик", "Александрию", "Говерлу", "Сталь" и "Таврию".
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Источник:ФК Ворскла
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