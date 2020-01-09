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Источник: Динамо не рассчитывает на Родригеса. Игрок начал поиски новой команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Прошло полгода с момента подписания

Источник: Динамо не рассчитывает на Родригеса. Игрок начал поиски новой команды
Новина українською

Киевское "Динамо" больше не рассчитывает на люксембургского вингера команды Жерсона Родригеса.

Как сообщил телеграм-канал продинамовских журналистов отца и сына Шаховых, агенты игрока уже начали подыскивать Жерсону новый клуб.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения режима хавбек переведен в дубль, также тренерский штаб не планировал брать игрока на зимний сбор.

Напомним, что Родригес подписал контракт с "Динамо" летом 2019 года. За эти полгода 24-летний вингер сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Комментарии (4)
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GR-65 (Харків)
09.01.2020 в 19:35
А нахера было подписывать когда было понятно с самого начала что это игрок не топ уровня?Тоже самое щас с этим нигерийем? У менеджмента Динамо вообще мозгов нет?
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0
-1
Cerega15 (Kherson)
09.01.2020 в 19:36
Там по ходу проблемы с дисциплиной, а не с уровнем, как он мог нормально проявить свой уровень, если толком не играл?
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
09.01.2020 в 19:52
ДИНАМО в панике !!!! Никак с тобой не может связаться !!!! Нам нужен такой талант ,как ты !!!! Срочно звони Грише Сурку...Он ждет твой звонок !!!
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.01.2020 в 19:21
А зря. Парень техничный, скоростной. К нему бы подход нормальный, он бы заиграл. В Зарю или в Десну бы его отправить в аренду. Там тренера хорошие, он бы там стал ключевым игроком.
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0
-2

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