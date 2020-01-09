Источник: Динамо не рассчитывает на Родригеса. Игрок начал поиски новой команды

Киевское "Динамо" больше не рассчитывает на люксембургского вингера команды Жерсона Родригеса.

Как сообщил телеграм-канал продинамовских журналистов отца и сына Шаховых, агенты игрока уже начали подыскивать Жерсону новый клуб.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения режима хавбек переведен в дубль, также тренерский штаб не планировал брать игрока на зимний сбор.

Напомним, что Родригес подписал контракт с "Динамо" летом 2019 года. За эти полгода 24-летний вингер сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.