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Селюк: Если бы Каргбо появился в Динамо чуть раньше, то забил бы Лугано, и киевляне прошли бы дальше в ЛЕ

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще парень напоминает Селюку Ибрагимовича

Селюк: Если бы Каргбо появился в Динамо чуть раньше, то забил бы Лугано, и киевляне прошли бы дальше в ЛЕ
Новина українською

Агент Дмитрий Селюк в интервью журналу "Футбол" расхвалили своего агента - 20-летнего форварда Ибрагима Каргбо, который недавно подписал контракт с "Динамо".

"Ибрагим, по большому счету, умеет на поле все. Уверен, если бы он появился в "Динамо" чуть раньше, то забил бы "Лугано", киевляне прошли бы дальше в Лиге Европы.

Каргбо даст "Динамо" атлетизм и физическое давление в атаке. На мой взгляд, он по своим игровым качествам подходит киевскому клубу. Каргбо провел три года в системе английского "Кристал Пэлас", у парня хорошая футбольная школа, он напоминает мне Ибрагимовича.

Каргбо занимается каратэ, он отлично растянут и координирован для немалых габаритов, он мощный и сильный форвард. Для Ибрагима, которому только исполнилось 20 лет, сейчас важнее всего адаптироваться под стиль работы первой команды и понять требования главного тренера.

Я знаю Алексея Михайличенко очень давно, уверен, что он без проблем сумеет найти для Каргбо место на поле и использовать его сильные качества.

Тем более для тренерского штаба Ибрагим не был котом в мешке, он приезжал на просмотр, с его сильными сторонами ознакомились наставники динамовских команд и дали положительную оценку", - подытожил Селюк.

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В статье: Дмитрий Селюк Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Футбольный спам (Киев)
09.01.2020 в 22:58
Игрок ещё не сыграл не одной игры за клуб а он уже делает выводы, тошнит от того клуб продолжают просовыаать свои щюпольцы вот такие как Селюк
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